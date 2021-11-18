Бредлі Купер вперше за 3 роки порушив мовчання та зізнався, чи мав роман з Леді Гагою

Американський актор Бредлі Купер вже кілька років холостякує, адже незадовго після виходу фільму "Народження зірки", де зіграв головну роль, розстався з Іриною Шейк. Чимало людей звинувачували у цьому Леді Гагу, якій приписували роман з чоловіком на знімальному майданчику фільму. Проте Бредлі все спростував.

Фільм "Зірка народилась", за який Леді Гага отримала Оскар за "Найкращу пісню" Shallow, вийшов ще у 2018 році. Але через пів року, у 2019-му, головний актор Бредлі Купер та його кохана Ірина Шейк розлучились. За їхніми плечима залишились 4 роки стосунків і донька Лея.

До слова Вперше після розлучення Ірина Шейк прокоментувала стосунки з Бредлі Купером

Чи був роман між Леді Гагою і Купером

За словами кіноактора, картинка, яку бачили глядачі на екрані та на сцені Оскара – лише акторська гра.

З особистого погляду це знижує рівень занепокоєння. Наші герої закохуються один в одного в цій сцені у фільмі. Це той самий поворотний момент, який трапляється з ними під час виступу перед тисячами людей… Було б дивно, якби ми обидва просто сиділи на стільцях обличчям до публіки,

– зазначив Бредлі Купер.

Свою колегу по фільму Леді Гагу він також назвав неймовірно харизматичною.

"Вона просто неймовірно харизматична та красива. Коли я зустрів її, я подумав: "Якщо я зможу використати це, буде класно… Головне, не напартачити. Але потім, коли ми почали працювати разом, я зрозумів: немає межі того, що вона може зробити, і немає межі її самовідданості", – зізнався Купер.

Народження зірки: дивитись трейлер фільму онлайн

Додамо, що попри розставання та романи зірок за останні 2 роки, кілька днів тому Бредлі Купера та Ірину Шейк побачили разом. Вони тримались під руки та мило розмовляли на прогулянці. Можливо, це лише дружні стосунки, адже вони разом виховують доньку, а, можливо, "між ними розтанув лід".