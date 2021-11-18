Фильм "Звезда родилась", за который Леди Гага получила Оскар за "Лучшую песню" Shallow, вышел еще в 2018 году. Но через полгода, в 2019-м, главный актер Брэдли Купер и его возлюбленная Ирина Шейк развелись. За их плечами осталось 4 года отношений и дочь Лея.

К слову Впервые после развода Ирина Шейк прокомментировала отношения с Брэдли Купером

Был ли роман между Леди Гагой и Купером

По словам киноактера, картинка, которую видели зрители на экране и на сцене Оскара – только актерская игра.

С личной точки зрения это снижает уровень беспокойства. Наши герои влюбляются друг в друга в этой сцене в фильме. Это тот самый поворотный момент, который происходит с ними во время выступления перед тысячами людей… Было бы странно, если бы мы оба просто сидели на стульях лицом к публике,

– отметил Брэдли Купер.

Свою коллегу по фильму Леди Гагу он также назвал невероятно харизматичной.

"Она просто невероятно харизматичная и красивая. Когда я встретил ее, я подумал: "Если я смогу использовать это, будет классно… Главное, не напортачить. Но потом, когда мы начали работать вместе, я понял: нет предела тому, что она может сделать, и нет предела ее самоотверженности", – признался Купер.

Звезда родилась: смотреть онлайн трейлер онлайн

Добавим, что, несмотря на расставание и романы звезд за последние 2 года, несколько дней назад Брэдли Купера и Ирину Шейк увидели вместе. Они держались под руки и мило разговаривали на прогулке. Возможно, это только дружеские отношения, ведь они вместе воспитывают дочь, а, возможно, "между ними растаял лед".