Бред Пітт закрутив роман з Емілі Ратажковскі, – ЗМІ

58-річного актора Бреда Пітта підозрюють в романі з 31-річною моделлю Емілі Ратажковскі. Наразі вони публічно не коментують свої стосунки, але вже кілька разів зірок бачили на побаченнях.

Схоже, що в Голлівуді скоро буде нова зіркова пара. Наразі Емілі розлучається з чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом, від якого народила сина, але, ймовірно, вже готова до нових стосунків.

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Бреду Пітту приписують роман з Емілі Ратажковскі

Інсайдери повідомляють, що вже кілька разів бачили Пітта і Ратажковскі на побаченнях. Однак, за їхньою інформацією, наразі актор та модель не перебувають в офіційних стосунках. Ймовірно, між ними спалахнули романтичні почуття, які згодом можуть перерости у щось більше.

Люди вже деякий час розмірковують про це. Бред ні з ким не зустрічається. Їх бачили разом кілька разів,

– сказав інсайдер.

Чутки про роман Пітта і Ратажковскі з'явилися ще наприкінці серпня. Тоді повідомляли, що актор запросив Емілі на побачення, а вона погодилася, бо "нічого втрачати" і "завжди вважала Бреда милим".

Важко спрогнозувати, чи у цього роману буде продовження. Пітт не має серйозних стосунків, а Емілі поки що перебуває у шлюборозлучному процесі.

Чому Емілі Ратажковскі розлучається з чоловіком

За інформацією інсайдерів, Емілі прагне піти від чоловіка, бо він нібито регулярно зраджував її. З цього приводу модель не дає жодних коментарів. Вона на деякий час зникала з інстаграму, а повернувшись, не публікує фото з коханим.

Нагадаємо, Емілі та Себастьян одружилися в лютому 2018 року. Лише за два тижні до цього стало відомо про їхній роман. Їхня церемонія відбулася в Нью-Йорку в присутності найближчих друзів. Замість весільної сукні модель одягла строгий костюм гірчичного кольору від Zara та капелюшок із французькою вуаллю.

У березні 2021 року в подружжя народився син Сильвестр. Зіркові батьки хотіли, щоб він сам обрав свою стать, коли йому виповниться 18 років, але згодом усе ж почали називати малюка "сином".