Так, днями голлівудські актори засвітилися разом. Вони опублікували спільне фото.

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Бред Пітт показався з Леонардо Ді Капріо

Актор нещодавно поділився знімком, на якому він і його колега Леонардо Ді Капріо намагаються сфотографуватись разом. Бред Пітт одягнув стильну кофту оливково-гірчичного кольору з білими рукавами. Він доповнив її кашкетом та чорними джинсами. Водночас Ді Капріо підібрав сіру футболку в поєднанні з джинсами та стильною чорною джинсовою курткою.

Просто двоє літніх хлопців роблять селфі,

– лаконічно підписав фото актор.

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