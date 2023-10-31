Так, днями голлівудські актори засвітилися разом. Вони опублікували спільне фото.
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Бред Пітт показався з Леонардо Ді Капріо
Актор нещодавно поділився знімком, на якому він і його колега Леонардо Ді Капріо намагаються сфотографуватись разом. Бред Пітт одягнув стильну кофту оливково-гірчичного кольору з білими рукавами. Він доповнив її кашкетом та чорними джинсами. Водночас Ді Капріо підібрав сіру футболку в поєднанні з джинсами та стильною чорною джинсовою курткою.
Просто двоє літніх хлопців роблять селфі,
– лаконічно підписав фото актор.
Стосунки Бреда Пітта та Леонардо Ді Капріо: що відомо
- У 2019 році на великі екрани вийшла стрічка знаменитого режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". У фільмі знялися Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Обидва актори зіграли головні ролі. Так, Ді Капріо був телеактора, а Пітт взяв на себе роль його дублера.
- Крім того, у стрічці знялася Марго Роббі. Вона зіграла покійну актрису Шерон Тейт.
- Зазначимо, що фільм отримав позитивні відгуки критиків і був високо оцінений публікою. До того ж саме після спільної роботи над фільмом "Одного разу в Голлівуді" актори зблизилися. Вони розповідали, що їм комфортно працювати разом.
- Ба більше, Ді Капріо та Пітт мають спільне захоплення. Їм подобається гончарне мистецтво. Джерело з близького до знаменитостей оточення поділилося: "У Бреда є власна скульптурна студія у його будинку, і Лео також подобається гончарне творіння, тому Бред запросив його до себе. Іноді вони тусуються з друзями Бреда, але іноді тільки вдвох. Лео приносить бутерброди з улюбленого кафе, і вони створюють мистецтво до самого ранку".