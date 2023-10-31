Так, на днях голливудские актеры засветились вместе. Они опубликовали совместное фото.
Интересно Брэд Питт вместе со своей новой любимой Инес де Рамон появился на публике: видео пары
Брэд Питт показался с Леонардо Ди Каприо
Актер недавно поделился снимком, на котором он и его коллега Леонардо Ди Каприо пытаются сфотографироваться вместе. Брэд Питт надел стильную кофту оливково-горчичного цвета с белыми рукавами. Он дополнил ее фуражкой и черными джинсами. В то же время, Ди Каприо подобрал серую футболку в сочетании с джинсами и стильной черной джинсовой курткой.
Просто двое пожилых парней делают селфи,
– лаконично подписал фото актер.
Отношения Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо: что известно
- В 2019 году на большие экраны вышла кинолента знаменитого режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". В фильме снялись Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Оба актера сыграли главные роли. Так, Ди Каприо был телеактером, а Питт взял на себя роль его дублера.
- Кроме того, в ленте снялась Марго Робби. Она сыграла покойную актрису Шэрон Тэйт.
- Отметим, что фильм получил положительные отзывы критиков и был высоко оценен публикой. К тому же после совместной работы над фильмом "Однажды в Голливуде" актеры сблизились. Они говорили, что им комфортно работать вместе.
- Более того, у Ди Каприо и Питта есть общее хобби. Им нравится гончарное искусство. Источник из близкого к знаменитостям окружения поделился: "У Брэда есть собственная скульптурная студия в его доме, и Лео также нравится гончарное творение, поэтому Брэд пригласил его к себе. Иногда они тусуются с друзьями Брэда, но иногда только вдвоем. Лео приносит бутерброды из любимого кафе, и они творят до самого утра".