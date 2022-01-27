Закохані Бред Пітт та Люкке Лі живуть в елітному районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі. За повідомленням інсайдерів, їхні маєтки розташовані всього у трьох хвилинах їзди. Це нібито й зблизило голлівудського холостяка зі співачкою.

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Бред і Люкке змогли так легко залишатися непоміченими, бо вони сусіди. Для Бреда ідеально те, що та, хто йому подобається, живе так близько,

– йдеться в джерелі.

Зірки таємно зустрічаються з середини 2021 року. Увесь цей час їм вдавалося уникати папараці. Лише нещодавно їх помітили разом у новому італійському ресторані Mother Wolf, в якому тусується весь голлівудський бомонд.

Що відомо про Люкке Лі

35-річна Люкке Лі родом зі Швеції. 19-річною вона переїхала в Нью-Йорк, де й почалась її кар'єра співачки. Справжню хвилю популярності їй приніс So Sad So Sexy, випущений 2018 року.

Артистка зустрічалась з музикантом та експродюсером Джеффом Баскером. 2016 року вона народила йому сина Діона, якого виховує сама.

Люкке Лі – нова кохана Бреда Пітта / Фото з інстаграму співачки

Люкке Лі з сином Діоном / Фото з інстаграму співачки