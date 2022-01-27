Влюбленные Брэд Питт и Люкке Ли живут в элитном районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. По сообщению инсайдеров, их поместья расположены всего в трех минутах езды. Это вроде бы и сблизило голливудского холостяка с певицей.
Это обсуждают все Маколей Калкин из "Один дома" обручился с Брендой Сонг, родившей ему сына, – СМИ
Брэд и Люкке смогли так легко оставаться незамеченными, потому что они соседи. Для Брэда идеально то, что та, кто ему нравится, живет так близко,
– говорится в источнике.
Звезды секретно встречаются с середины 2021 года. Все это время им удавалось избегать папарацци. Лишь недавно их заметили вместе в новом итальянском ресторане Mother Wolf, где тусуется весь голливудский бомонд.
Что известно о Люкке Ли
35-летняя Люкке Ли родом из Швеции. 19-летней она переехала в Нью-Йорк, где началась ее карьера певицы. Настоящую волну популярности ей принес So Sad So Sexy, выпущенный в 2018 году.
Артистка встречалась с музыкантом и экс-продюсером Джеффом Баскером. В 2016 году она родила ему сына Диона, которого воспитывает сама.
Люкке Ли – новая возлюбленная Брэда Питта / Фото с инстаграма певицы
Люкке Ли с сыном Дионом / Фото с инстаграма певицы
С кем у Брэда Питта был роман после Анджелины Джоли
- В апреле 2017 года голливудскому актеру приписывали роман с коллегой Сиеной Миллер – звездой фильма "G.I. Joe: Атака Кобры". Однако девушка опровергала эти сплетни.
- Спустя полгода СМИ писали, что у Брэда Питта роман с актрисой Эллой Пернелл, младшей на 33 года. Чувства между ними якобы вспыхнули во время экранизации книги Стефани Данлера "Сладкая горечь", где холостяк выступал продюсером.
- В октябре 2018 года западная пресса писала о романе актера с духовной наставницей Сет Хари Халсой. Она якобы помогла Брэду Питту справиться со стрессом после развода.
- Однако наибольшее обсуждение вызвали отношения Брэда Питта с моделью Николь Потуральски, вдвое моложе его. Они встречались около года и разошлись из-за расстояния: он хотел быть рядом с детьми в Лос-Анджелесе, а она – в Германии.