Влюбленные Брэд Питт и Люкке Ли живут в элитном районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. По сообщению инсайдеров, их поместья расположены всего в трех минутах езды. Это вроде бы и сблизило голливудского холостяка с певицей.

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Брэд и Люкке смогли так легко оставаться незамеченными, потому что они соседи. Для Брэда идеально то, что та, кто ему нравится, живет так близко,

– говорится в источнике.

Звезды секретно встречаются с середины 2021 года. Все это время им удавалось избегать папарацци. Лишь недавно их заметили вместе в новом итальянском ресторане Mother Wolf, где тусуется весь голливудский бомонд.

Что известно о Люкке Ли

35-летняя Люкке Ли родом из Швеции. 19-летней она переехала в Нью-Йорк, где началась ее карьера певицы. Настоящую волну популярности ей принес So Sad So Sexy, выпущенный в 2018 году.

Артистка встречалась с музыкантом и экс-продюсером Джеффом Баскером. В 2016 году она родила ему сына Диона, которого воспитывает сама.

Люкке Ли – новая возлюбленная Брэда Питта / Фото с инстаграма певицы

Люкке Ли с сыном Дионом / Фото с инстаграма певицы

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