Бред Пітт та Інес де Рамон все частіше з'являються разом на публіці. Цього разу вони вийшли у світ як пара у суботу.
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Бред Пітт підтвердив чутки про роман
59-річний Бред Пітт та 33-річна де Рамон з'явилися разом на гала-концерті Art+Film LACMA в Лос-Анджелесі. Щоправда, вони не позували перед фотографами у парі.
Вони виглядали закоханими: сміялися і жартували з усіма, хто їх оточував. Вони добре провели час,
– повідомляє джерело.
Що відомо про роман пари
- Пару вперше побачили на публіці разом у листопаді минулого року, коли вони відвідали концерт Боно в Лос-Анджелесі. Вже на той час повідомляли, що актор та дизайнерка ювелірних виробів зустрічаються кілька місяців.
- Також дизайнерка супроводжувала Бреда Пітта на вечірці після презентації фільму "Вавилон". Тоді в пресі писали, що це свідчить про їхні близькі взаємини.
- Бред Пітт та Інес де Рамон разом зустріли Новий рік. Вони проводили свята у Мексиці, засмагаючи біля басейну. Після цього вони також не раз з'являлись на людях разом.