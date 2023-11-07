Бред Пітт та Інес де Рамон все частіше з'являються разом на публіці. Цього разу вони вийшли у світ як пара у суботу.

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Бред Пітт підтвердив чутки про роман

59-річний Бред Пітт та 33-річна де Рамон з'явилися разом на гала-концерті Art+Film LACMA в Лос-Анджелесі. Щоправда, вони не позували перед фотографами у парі.

Вони виглядали закоханими: сміялися і жартували з усіма, хто їх оточував. Вони добре провели час,

– повідомляє джерело.

Що відомо про роман пари