Навіть через 5 років після розлучення знаменитостей Пітта і Джолі, питання про опіку над шістьма дітьми не вирішилося. Однак одне з останніх рішень суду повернуло Анджеліні право одноосібної опіки.

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Чому занепокоївся Бред Пітт

Анджеліна Джолі почала активніше залучати дітей у світ Голлівуду. Але це не надто сподобалося Бреду Пітту, особливо він стурбувався через 15-річну Шайло.

Бред не хоче, щоб вона швидко дорослішала, але водночас пишається її виходами. Це підвищить упевненість Шайло. Звичайно, він стурбований впливом Голлівуду на всіх своїх дітей,

– передав думки Бреда Пітта інсайдер.

Останні виходи Джолі з дітьми

Знаменитість почала активно виходити у світ після прем'єри фільму "Вічні" за її участю. Вперше вона з'явилась на публіці з п'ятьма дітьми наприкінці жовтня у Лос-Анджелесі.

Багато шуму наробив вихід Анджеліни Джолі з Шайло та Захарою. Тоді зіркові діти отримали багато компліментів, а Шайло активно обговорювали в мережі, де писали, що вона "виграла генетичну лотерею", бо дуже схожа на батьків.



Анджеліна Джолі з доньками / Фото Getty Images