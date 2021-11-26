Даже через 5 лет после развода знаменитостей Питта и Джоли, вопрос об опеке над шестью детьми не решился. Однако одно из последних решений суда вернуло Анджелине право единоличной опеки.

К теме Брэд Питт потерпел поражение по делу об опеке над детьми

Почему обеспокоился Брэд Питт

Анджелина Джоли начала активнее привлекать детей в мир Голливуда. Но это не слишком понравилось Брэду Питту, особенно он обеспокоился из-за 15-летней Шайло.

Брэд не хочет, чтобы она быстро взрослела, но в то же время гордится ее выходами. Это повысит уверенность Шайло. Конечно, он обеспокоен влиянием Голливуда на всех своих детей,

– передал мысли Брэда Питта инсайдер.

Последние выходы Джоли с детьми

Знаменитость начала активно выходить в свет после премьеры фильма "Вечные" с ее участием. Впервые она появилась на публике с пятью детьми в конце октября в Лос-Анджелесе.

Много шума наделал выход Анджелины Джоли с Шайло и Захарой. Тогда звездные дети получили много комплиментов, а Шайло активно обсуждали в сети, где писали, что она "выиграла генетическую лотерею", потому что очень похожа на родителей.



Анджелина Джоли с дочерьми / Фото Getty Images