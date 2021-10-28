Розлучення подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відбулось у 2016 році, однак колишня пара досі не досягла згоди щодо опіки над 6 спільними дітьми. Кожен з акторів намагається відвоювати право якнайбільше проводити час з нащадками.

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Нова постанова суду щодо Бреда Пітта та Анджеліни Джолі

Верховний суд Каліфорнії відхилив останній позов Бреда Пітта без пояснень. Так актор знову програв у боротьбі за опікунство.

Своєю апеляцією він хотів скасувати рішення щодо дискваліфікації судді Джона Аурдеркірка. Адже разом з його відстороненням була анульована постанова про спільну опіку над дітьми.

Тепер колишнє подружжя має дотримуватися рішення суду, прийнятого ще у 2018 році. Згідно з ним, Анджеліна Джолі самостійно має опікуватися шістьма дітьми.

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