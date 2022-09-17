"Зрадлива морда": брат TAYANNA Міша Марвін видалив пости про війну й повернувся в Black Star

У травні рідний брат співачки TAYANNA, відомий як Міша Марвін, заявив, що пішов з російського лейблу Black Star і втратив своє сценічне ім'я. Це сталося після того, як артист виступив проти війни. Однак Мішею М він пробув недовго й попросився назад.

Про це Михайло Решетняк оголосив 16 вересня, за чотири місяці після того, як нібито порвав з лейблом Black Star після 7 років спільної роботи. Аби "вистелитися" перед росіянами, брат TAYANNA навіть видалив усі дописи, в яких засуджував війну й підтримував рідну Україну.

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Міша Марвін "перевзувся" й повернувся в російський Black Star

Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми. Так і сталося. Ми з Пашею і Вальтером усе обговорили. Більше немає жодних непорозуміння. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями,

– похвалився Михайло Решетняк.

"Наша співпраця продовжиться, але в новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб'ютором та забезпечить менеджментом", – додав брат TAYANNA.

Рідний брат TAYANNA Міша Марвін повернувся в Black Star / Фото з інстаграму зрадника

Заради Black Star брат TAYANNA видалив пости в підтримку України

Музичний лейбл Black Star не просто російський, його заснував репер Тіматі, який "топить" за владіміра путіна й називає його "найкращим другом". Щоправда, два роки тому Тимур Юнусов вийшов з бізнесу, зараз Black Star належить його товаришам Павлу Курьянову та Вальтеру Леруссе.

Хоч на момент російського вторгнення Михайло Решетняк був у Дубаї, але довго "м'явся" й підтримав Україну лише 2 березня. Він зняв відео, в якому звернувся до тих, хто вважає війну "військовою операцією", і попросив задуматися. Тоді він не засудив росію й ширив наратив, що "більшість російських людей не хочуть цієї війни, як і українці". Аж 21 березня співак чітко написав, що "проти війни, проти вбивств".

Однак усі його дописи в підтримку України кудись зникли. Після 23 лютого і до 4 травня, коли він оголосив, що більше не Міша Марвін, у його інстаграм-профілі "пробіли".

Як Мішу Марвіна зацькували українці

Навіть після виходу з Black Star Михайло Решетняк не збирався покидати росію. Останні чотири місяці він і далі розвивав кар'єру в країні, яка вбиває та катує українців. Про це свідчило те, що в шапці його інстаграму "висіли" російські контакти піарниці та концертної директорки.

У коментарях брату TAYANNA одразу ж "прилетіло". Окрім "дно" і "розчарування", пишуть ще й таке: