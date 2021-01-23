Син знаменитої супермоделі Стефані Сеймур – Гаррі Брант помер декілька днів тому. На час смерті хлопцеві було 24 роки. У день похорону брат Гаррі оприлюднив його останнє фото, яке було зроблене в день смерті.

Смерть Гаррі стала справжнім потрясінням для його сім'ї. Рідні досі не можуть повірити в те, що хлопця вже немає. На особистій сторінці в інстаграмі брат Бранта вирішив поширити останнє фото свого покійного брата.

До теми Помер Гаррі Брант – 24-річний син супермоделі Стефані Сеймур

24-річний хлопець обрав для себе кар'єру моделі. Він позував у фотосесіях, на модних показах. Тривалий час Гаррі боровся з наркозалежністю. Причиною його смерті стало випадкове передозування медикаментами, які він регулярно приймав. Відомо, що цього року Брант планував серйозно зайнятися своїм здоров'ям та розпочати інтенсивне лікування.

Останнє фото Гаррі Бранта

Пітер Брант опублікував у своєму інстаграмі фотографію Гаррі, яка була зроблена у день його смерті. На знімку покійний зображений разом із моделлю Гаєю Жаке-Матісс. Вони обоє позували, лежачи на підлозі.

"Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять мого брата, справжнього ангела світла, людини з унікальною і ні на кого не схожою душею. Цей знімок, зроблений в його останній день, показує вічну красу, яка залишиться з ним назавжди. Неможливо висловити те спустошення, яке я відчуваю через втрату людини, з якою я поділяв життя, повне прекрасних спогадів, того, хто так глибоко дбав про моє власне щастя і комфорт. Це не просто втрата брата, це втрата найкращого друга, частини мене. Моє серце розбивається від думки, що ми більше ніколи не побачимо це миле обличчя", – написав у публікації Пітер.