Сын знаменитой супермодели Стефани Сеймур – Гарри Брант – умер несколько дней назад. На время смерти парню было 24 года. В день похорон брат Гарри обнародовал его последнее фото, которое было сделано в день смерти.

Смерть Гарри стала настоящим потрясением для его семьи. Родные до сих пор не могут поверить в то, что парня уже нет. На личной странице в инстаграме брат Бранта решил распространить последнее фото своего покойного брата.

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24-летний парень выбрал для себя карьеру модели. Он позировал в фотосессиях, на модных показах. Долгое время Гарри боролся с наркозависимостью. Причиной его смерти стала случайная передозировка медикаментами, которые он регулярно принимал. Известно, что в этом году Брант планировал серьезно заняться своим здоровьем и начать интенсивное лечение.

Последнее фото Гарри Бранта

Питер Брант опубликовал в своем инстаграме фотографию Гарри, которая была сделана в день его смерти. На снимке покойный изображен вместе с моделью Гаей Жаке-Матисс. Они оба позировали, лежа на полу.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память моего брата, настоящего ангела света, человека с уникальной и ни на кого не похожей душой. Этот снимок, сделанный в его последний день, показывает вечную красоту, которая останется с ним навсегда. Невозможно выразить то опустошение, которое я испытываю из-за потери человека, с которым я разделял жизнь, полную прекрасных воспоминаний, того, кто так глубоко заботился о моем собственном счастье и комфорте. Это не просто потеря брата, это потеря лучшего друга, части меня. Мое сердце разбивается от мысли, что мы больше никогда не увидим это милое лицо", – написал в публикации Питер.