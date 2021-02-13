Наталія Могилевська пригадала, як бойфренд приїхав до неї на пожежній машині

Знаменита співачка Наталія Могилевська вкрай рідко розсекречує свої романи та залицяльників. Однак напередодні Дня закоханих вона поділилась, що один з бойфрендів був змушений дістатися до неї через балкон, тому приїхав на пожежній машині.

45-річну Наталію Могилевську знають не лише як вимогливу артистку, а й вибагливу жінку. Своїх чоловіків вона надихала на шалені вчинки. Так, одному з бойфрендів довелось приїхати під під'їзд виконавиці на пожежній машині, щоб потрапити в її квартиру на шостому поверсі.

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Бойфренд Наталії Могилевської приїхав до неї на пожежній машині

Співачка пригадала, що мала роман з відомим і впливовим в Україні чоловіком, ім'я якого називати не стала. Стосунки пари були бурхливими, тому після чергової сварки вибачатися перед коханою хлопцю довелось довго. Він настирно телефонував – вона не піднімала слухавку, він запхав у дверний дзвінок сірник, щоб він не припиняв дзвонити, – вона не відчиняла. Тоді парубок вирішив завоювати Наталію Могилевську через балкон.

У той час, як зірка разом з подругою-журналісткою Ладою Лузіною пила чай на кухні, бойфренд приїхав до коханої на пожежній машині та драбиною піднявся на шостий поверх. Чоловік здивував артистку не лише ефектною появою, а й розкішним букетом квітів.

Ми очманіли, коли влітку в розкритих дверях балкона на шостому поверсі з'явилася його голова з величезним букетом квітів. Як з'ясувалося, цю картину спостерігали всі сусіди,

– зізналась Наталія Могилевська.

Знаменитість наголосила, що прагнула залишити стосунки з публічною особистістю в таємниці. Тому довго вмовляла подругу Ладу Лузіну не афішувати романтичний вчинок чоловіка в пресі. На щастя для Могилевської, соцмережі та смартфони тоді не були популярними, тому сусіди не встигли зафільмувати цю картину.

"Довго довелося вмовляти журналіста Лузіну, звертаючись до почуттів Лади-подруги, щоб вона це не публікувала в ЗМІ. Яке щастя, що тоді не було телефонів, сторіс та інстаграму, тому що пожежна драбина опускається і піднімається хвилин п'ять. За цей час можна зняти у всіх ракурсах і навіть вийти в прямий ефір", – пожартувала зірка.



Наталія Могилевська з Ладою Лузіною / Фото з відкритих джерел

Додамо, з вересня минулого року в мережі ширяться чутки про роман Наталії Могилевської з українським мільйонером Олегом Рижовим. Хоч співачка запевнила, що їх поєднує лише дружба і спільний проєкт у глянці L'officiel Hommes, однак знаменитостей неодноразово бачили разом. Востаннє пара з'явилась на публіці в містечку зимових розваг в Києві.