Знаменитая певица Наталья Могилевская крайне редко рассекречивает свои романы и ухажеров. Однако накануне Дня влюбленных она поделилась, что один из бойфрендов был вынужден добраться до нее через балкон, поэтому приехал на пожарной машине.

45-летнюю Наталью Могилевскую знают не только как требовательную артистку, но и требовательную женщину. Своих мужчин она вдохновляла на безумные поступки. Так, одному из бойфрендов пришлось приехать под подъезд исполнительницы на пожарной машине, чтобы попасть в ее квартиру на шестом этаже.

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Бойфренд Натальи Могилевской приехал к ней на пожарной машине

Певица вспомнила, что у нее был роман с известным и влиятельным в Украине мужчиной, имя которого называть не стала. Отношения пары были бурными, поэтому после очередной ссоры извиняться перед любимой парню пришлось долго. Он настойчиво звонил – она не поднимала трубку, он засунул в дверной звонок спичку, чтобы он прекращал звонить, – она не открывала. Тогда парень решил завоевать Наталью Могилевскую через балкон.

В то время как звезда вместе с подругой-журналисткой Ладой Лузиной пила чай на кухне, бойфренд приехал к любимой на пожарной машине и по лестнице поднялся на шестой этаж. Мужчина удивил артистку не только эффектным появлением, но и роскошным букетом цветов.

Мы обалдели, когда летом в распахнутых дверях балкона на шестом этаже появилась его голова с огромным букетом цветов. Как выяснилось, эту картину наблюдали все соседи,

– призналась Наталья Могилевская.

Знаменитость подчеркнула, что стремилась оставить отношения с публичной личностью в тайне. Поэтому долго уговаривала подругу Ладу Лузину не афишировать романтический поступок мужчины в прессе. К счастью для Могилевской, соцсети и смартфоны тогда не были популярны, поэтому соседи не успели заснять эту картину.

"Долго пришлось уговаривать журналиста Лузину, обращаясь к чувствам Лады-подруги, чтобы она это не публиковала в СМИ. Какое счастье, что тогда не было телефонов, сторис и Инстаграма, потому что пожарная лестница опускается и поднимается минут пять. За это время можно снять во всех ракурсах и даже выйти в прямой эфир", – пошутила звезда.



Наталья Могилевская с Ладой Лузиной / Фото из открытых источников

Добавим, с сентября прошлого года в сети ходят слухи о романе Натальи Могилевской с украинским миллионером Олегом Рыжовым. Хоть певица заверила, что их объединяет только дружба и совместный проект в глянце L'Officiel Hommes, однако знаменитостей неоднократно видели вместе. Последний раз пара появилась на публике в городке зимних развлечений в Киеве.