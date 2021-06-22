Донька Різ Візерспун від першого шлюбу з американським актором Раяном Філліпп вкрай рідко демонструє особисте життя публіці. Тому фото Ави з бойфрендом Оуеном Махоні – справжня рідкість. Не дивно, що новий знімок пари викликав фурор у мережі.

Читайте також Живемо разом, – Alekseev розкрив деталі роману з солісткою "ВІА Гри"

Закохані відправились до міста Остін, що в Техасі, і сфотографувались на тлі відомого мосту на Конгресс-авеню. Саме там ночами збирається безліч кажанів. Оскільки Ава та Оуен позували вдень, то майже мільйонна аудиторія дівчини побачила лише їх.

"Кажани засоромились, тому ось наше фото", – з гумором написала Ава Філліпп.

Донька Різ Візерспун з бойфрендом / Фото з інстаграму Ави

Реакція мережі на фото

На рідкісний романтичний кадр відреагувала мама красуні. "Ох ці двоє", – загадково написала Різ Візерспун. Менше ніж за добу допис зібрав понад 19 тисяч лайків і кілька сотень захопливих коментарів. Фоловери Ави Філліпп вражені схожість її бойфренда Оуена Махоні з батьком Раяном Філліппом:

"Однозначно як Різ та Раян";

"Подумав, що це твої батьки";

"Наче ти з татом або молодша версія батьків";

"Різ і Раян знову молоді";

"Думав, що це фото твоїх батьків";

"Ого, це все одно, що дивитись на молодих Різ та Раяна".

Додамо, про схожість Різ Візерспун з донькою говорять давно. Кожне спільне фото акторок викликає шквал обговорення та реакцій.

Різ Візерспун і Раян Філліпп / Фото Getty Images