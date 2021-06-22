Дочь Риз Уизерспун от первого брака с американским актером Райаном Филлиппом крайне редко демонстрирует личную жизнь публике. Поэтому фото Авы с бойфрендом Оуэном Махони – настоящая редкость. Неудивительно, что новый снимок пары произвел фурор в сети.

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Влюбленные отправились в город Остин, что в Техасе, и сфотографировались на фоне известного моста на Конгресс-авеню. Именно там по ночам собирается множество летучих мышей. Поскольку Ава и Оуэн позировали днем, то почти миллионная аудитория девушки увидела только их.

"Летучие мыши застеснялись, поэтому вот наше фото", – с юмором написала Ава Филлипп.



Дочь Риз Уизерспун с бойфрендом / Фото из инстаграма Авы

Реакция сети на фото

На редкий романтический кадр отреагировала мама красавицы. "Ох эти двое", – загадочно написала Риз Уизерспун. Меньше чем за сутки сообщение собрало более 19 тысяч лайков и несколько сотен увлекательных комментариев. Фолловеры Авы Филлипп удивлены сходством ее бойфренда Оуэна Махони с отцом Райаном Филлиппом:

"Однозначно как Риз и Райан";

"Подумал, что это твои родители";

"Как будто ты с папой или младшая версия родителей";

"Риз и Райан снова молоды";

"Думал, что это фото твоих родителей";

"Ого, это все равно, что смотреть на молодых Риз и Райана".

Добавим, о схожести Риз Уизерспун с дочкой говорят давно. Каждое совместное фото актрис вызывает шквал обсуждения и реакций.



Риз Уизерспун и Райан Филлипп / Фото Getty Images