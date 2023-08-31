З синьо-жовтою мапою України на серці: Борис Джонсон покрасувався у стильній вишиванці

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приміряв вишиванку українського бренду. Його фото замилувало мережу.

Друг України та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон позував у стильній вишиванці. Його фото опублікував український бренд DAMIRLI – його засновницею є дизайнерка Ельвіра Гасанова.

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Борис Джонсон приміряв вишиванку

Борис Джонсон позував перед камерою у білій вишиванці. Комірець та манжети сорочки прикрашала вишивка синьо-жовтими нитками.

На серці натомість красувалась вишита мапа України теж у кольорах українського прапора. Судячи з усмішки на обличчі експрем'єра, Борису Джонсону сподобалося вбрання.



Борис Джонсон / Фото з інстаграму DAMIRLI

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