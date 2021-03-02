Бону Джові – 59: історія успіху легендарного музиканта

Джерело:24 канал
2 березня день народження святкує музикант Джон Бон Джові. Йому виповнюється 59 років. Музикант став уособленням епохи 80-х, його яскравий образ та бездоганні вокальні дані чудово поєдналися. Пісні співака й сьогодні лунають у різних куточках світу. Історію успіху легендарного артиста – читайте далі.
Рокмузика подарувала нам чимало яскравих зірок, творча діяльність яких надихнула мільйони. Ці люди створюють справжні шедеври, здатні підкорити серце навіть через десятиліття. І одним з найбільш яскравих представників класичного року в наші дні є Джон Френсіс Бонджові-молодший.
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Майбутній артист народився 2 березня 1962 року в місті Перт Амбой, що у штаті Нью-Джерсі. Батьки Джона познайомилися, коли обидвоє служили у Військово-морському флоті. Все життя батько – Джон Френсіс Бонджіові-старший, працював перукарем, а мати Керол мала власний квітковий магазин. Проте в її біографії був і пікантний момент. Жінка була однією з перших моделей журналу Playboy.
Ще з юних років Джон захоплювався музикою, а батьки всіляко підтримували його починання. Хлопець освоїв гітарні лади та частенько виступав з місцевими музичними колективами.
Пісні Джона припали до вподоби кузену хлопчика, і той дозволив своєму родичу використовувати апаратуру у власній студії звукозапису. Першою композицією, з якою познайомилася публіка, стала пісня Runaway, яку навіть була на ротації на місцевих радіостанціях.
Тоді й стало зрозуміло, що Бон Джові не зупиниться на досягнутому. У 1983 році Джон Бон Джові створює гурт, який вже невдовзі стає одним з найвідоміших у світі. На час заснування колективу музикантові було 20 років.
Любити себе більше ніж Джон, мабуть, ніхто не може. Адже власний музичний колектив, чоловік назвав на честь себе – Bon Jovi. А свій дебютний альбом вже на честь гурту, тобто Bon Jovi.
За 38 років існування хард-рок гурту Bon Jovi, колектив випустив 13 студійних альбомів, зіграв понад 2500 тисячі концертів в 50 країнах, це майже 35 мільйонів слухачів. А його хіт It's my life досі співає увесь світ.
Гурт Bon Jovi / Фото з інстаграму Бона Джові
Джон завжди був улюбленцем дівчат, які не здатні встояти перед його природною красою. У фронтмена були всі шанси, щоб стати рокзіркою, прізвище якої не сходить зі шпальт жовтих газет. Але за Джоном закріпився титул найзразковішого сім'янина у світі рок-н-ролу. Він одружений на своїй шкільній подрузі Доротеї Харлі з 1989 року. Зараз щаслива пара виховує чотирьох дітей.
У 1988 році Джону запропонували роль у фільмі "Повернення Бруно", а в 1990-му музикант знявся в епізодах картини "Молоді стрілки 2". Ці епізоди виявилися настільки малі, що ім'я Джона навіть не потрапило в титри, однак саме вони ознаменували початок акторської кар'єри рокзірки.
Вже у 1995-му Джон разом з Гвінет Пелтроу, Вупі Голдберг та іншими зірками з'явився в кадрах картини "Місячне сяйво і Валентино". У 2000 році світ побачив серйозну військову драму під назвою "U-571". Джон зіграв роль лейтенанта Піта. Ця стрічка про події Другої світової війни не залишила байдужими ні шанувальників актора, ні любителів кінематографа. Крім цих кіноробіт в скарбничці Джона варто відзначити ролі в фільмах "Фаренгейт 9/11", "Вовк-одинак" та у серіалі "Секс у великому місті".
Кадр з серіалу "Секс у великому місті"
Весь свій творчий шлях, музикант поєднував з благодійністю. Джон разом з дружиною відкрили ресторан, в якому відвідувачі платять "скільки можуть". Якщо у гостя зовсім немає грошей, він може виконати будь-яку роботу: помити підлогу, посуд тощо. Також на пожертвування Бон Джові побудував житловий комплекс для безпритульних.
Біла стійка мікрофона Бона Джові / Фото з інстаграму Бона Джові
У свої 59 років, музикант продовжує тішити новими релізами. Зовсім нещодавно Бон Джові випустили кліп на пісню Story Of Love. У ньому Джон Бон Джові грає на гітарі на тлі сімейних фотографій та пам'ятних речей. Відео показує все життя музиканта, починаючи з дитинства та закінчуючи сьогоденням.
Історія успіху Бона Джові: дивіться відео онлайн