Бону Джови – 59: история успеха легендарного музыканта
2 марта день рождения празднует музыкант Джон Бон Джови. Ему исполняется 59 лет. Музыкант стал олицетворением эпохи 80-х, его яркий образ и безупречные вокальные данные прекрасно сочетаются. Песни певца и сегодня звучат в разных уголках мира. Историю успеха легендарного артиста – читайте дальше.
Источник:24 канал
Рок-музика подарила нам немало ярких звезд, творческая деятельность которых вдохновила миллионы. Эти люди создают настоящие шедевры, способные покорить сердце даже спустя десятилетия. И одним из самых ярких представителей классического рока в наши дни является Джон Фрэнсис Бон Джови-младший.
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Детство и юные годы музыканта
Будущий артист родился 2 марта 1962 года в городе Перт Амбой, штат Нью-Джерси. Родители Джона познакомились, когда оба служили в Военно-морском флоте. Всю жизнь отец – Джон Фрэнсис Бон Джови-старший, работал парикмахером, а мать Кэрол имела собственный цветочный магазин. Однако в ее биографии был и пикантный момент. Женщина была одной из первых моделей журнала Playboy.
Еще с юных лет Джон увлекался музыкой, а родители всячески поддерживали его начинания. Парень освоил гитарные лады и часто выступал с местными музыкальными коллективами.
Группа Bon Jovi
Песни Джона понравились кузену мальчика, и тот позволил своему родственнику использовать аппаратуру в собственной студии звукозаписи. Первой композицией, с которой познакомилась публика стала песня Runaway, которая даже была на ротации на местных радиостанциях.
Тогда и стало понятно, что Бон Джови не остановится на достигнутом. В 1983 году Джон Бон Джови создает группу, что вскоре становится одной из самых известных в мире. На время основания коллектива музыканту было 20 лет.
Любить себя больше, чем Джон, пожалуй, никто не может. Ведь собственный музыкальный коллектив, человек назвал в честь себя – Bon Jovi. А свой дебютный альбом уже в честь группы, то есть Bon Jovi.
За 38 лет существования хард-рок группы Bon Jovi, коллектив выпустил 13 студийных альбомов, сыграл более 2500 тысяч концертов в 50 странах, это почти 35 миллионов слушателей. А его хит It's my life до сих пор поет весь мир.
Группа Bon Jovi / Фото из инстаграма Бона Джови
Личная жизнь артиста
Джон всегда был любимцем девушек, которые не способны устоять перед его естественной красотой. У фронтмена были все шансы, чтобы стать рок-звездой, фамилия которого не сходит со страниц желтых газет. Но за Джоном закрепился титул самого образцового семьянина в мире рок-н-ролла. Он женат на своей школьной подруге Доротеи Харли с 1989 года. Сейчас счастливая пара воспитывает четверых детей.
Работа в киноиндустрии
В 1988 году Джону предложили роль в фильме "Возвращение Бруно", а в 1990-м музыкант снялся в эпизодах картины "Молодые стрелки 2". Эти эпизоды оказались настолько малы, что имя Джона даже не попало в титры, однако именно они ознаменовали начало актерской карьеры рок-звезды.
Уже в 1995-м Джон вместе с Гвинет Пэлтроу, Вупи Голдберг и другими звездами появился в кадрах картины "Лунный свет и Валентино". В 2000 году мир увидел серьезную военную драму под названием "U-571". Джон сыграл роль лейтенанта Пита. Эта лента о событиях Второй мировой войны не оставила равнодушными ни поклонников актера, ни любителей кинематографа. Кроме этих киноработ в копилке Джона стоит отметить роли в фильмах "Фаренгейт 9/11", "Волк-одиночка" и в сериале "Секс в большом городе".
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Благотворительная деятельность Джона Бон Джови
Весь свой творческий путь, музыкант совмещал с благотворительностью. Джон вместе с женой открыли ресторан, в котором посетители платят "сколько могут". Если у гостя совсем нет денег, он может выполнить любую работу: помыть полы, посуду и т.д. Также на пожертвования Бон Джови построил жилой комплекс для бездомных.
Интересные факты о Боне Джови
- Джон любит есть за кулисами суши.
- Музыкант требует, чтобы стойка его микрофона обязательно была белого цвета.
- Бон Джови планирует выступать до самой старости, как, например, Мик Джаггер.
- Джон хотел бы быть похороненным под песню The Beatles – In My Life.
- Он продолжает совершенствовать свои навыки игры на гитаре и иногда берет дополнительные уроки.
Белая стойка микрофона Бона Джови / Фото из инстаграма Бона Джови
Современная жизнь легендарного музыканта
В свои 59 лет, музыкант продолжает радовать новыми релизами. Совсем недавно Бон Джови выпустили клип на песню Story Of Love. В нем Джон Бон Джови играет на гитаре на фоне семейных фотографий и памятных вещей. Видео показывает всю жизнь музыканта, начиная с детства и заканчивая сегодняшним днем.
История успеха Бона Джови: смотрите видео онлайн
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