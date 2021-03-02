2 марта день рождения празднует музыкант Джон Бон Джови. Ему исполняется 59 лет. Музыкант стал олицетворением эпохи 80-х, его яркий образ и безупречные вокальные данные прекрасно сочетаются. Песни певца и сегодня звучат в разных уголках мира. Историю успеха легендарного артиста – читайте дальше.

Рок-музика подарила нам немало ярких звезд, творческая деятельность которых вдохновила миллионы. Эти люди создают настоящие шедевры, способные покорить сердце даже спустя десятилетия. И одним из самых ярких представителей классического рока в наши дни является Джон Фрэнсис Бон Джови-младший.

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Детство и юные годы музыканта

Будущий артист родился 2 марта 1962 года в городе Перт Амбой, штат Нью-Джерси. Родители Джона познакомились, когда оба служили в Военно-морском флоте. Всю жизнь отец – Джон Фрэнсис Бон Джови-старший, работал парикмахером, а мать Кэрол имела собственный цветочный магазин. Однако в ее биографии был и пикантный момент. Женщина была одной из первых моделей журнала Playboy.

Еще с юных лет Джон увлекался музыкой, а родители всячески поддерживали его начинания. Парень освоил гитарные лады и часто выступал с местными музыкальными коллективами.

Группа Bon Jovi

Песни Джона понравились кузену мальчика, и тот позволил своему родственнику использовать аппаратуру в собственной студии звукозаписи. Первой композицией, с которой познакомилась публика стала песня Runaway, которая даже была на ротации на местных радиостанциях.

Тогда и стало понятно, что Бон Джови не остановится на достигнутом. В 1983 году Джон Бон Джови создает группу, что вскоре становится одной из самых известных в мире. На время основания коллектива музыканту было 20 лет.

Любить себя больше, чем Джон, пожалуй, никто не может. Ведь собственный музыкальный коллектив, человек назвал в честь себя – Bon Jovi. А свой дебютный альбом уже в честь группы, то есть Bon Jovi.

За 38 лет существования хард-рок группы Bon Jovi, коллектив выпустил 13 студийных альбомов, сыграл более 2500 тысяч концертов в 50 странах, это почти 35 миллионов слушателей. А его хит It's my life до сих пор поет весь мир.



Группа Bon Jovi / Фото из инстаграма Бона Джови

Личная жизнь артиста

Джон всегда был любимцем девушек, которые не способны устоять перед его естественной красотой. У фронтмена были все шансы, чтобы стать рок-звездой, фамилия которого не сходит со страниц желтых газет. Но за Джоном закрепился титул самого образцового семьянина в мире рок-н-ролла. Он женат на своей школьной подруге Доротеи Харли с 1989 года. Сейчас счастливая пара воспитывает четверых детей.

Работа в киноиндустрии

В 1988 году Джону предложили роль в фильме "Возвращение Бруно", а в 1990-м музыкант снялся в эпизодах картины "Молодые стрелки 2". Эти эпизоды оказались настолько малы, что имя Джона даже не попало в титры, однако именно они ознаменовали начало актерской карьеры рок-звезды.

Уже в 1995-м Джон вместе с Гвинет Пэлтроу, Вупи Голдберг и другими звездами появился в кадрах картины "Лунный свет и Валентино". В 2000 году мир увидел серьезную военную драму под названием "U-571". Джон сыграл роль лейтенанта Пита. Эта лента о событиях Второй мировой войны не оставила равнодушными ни поклонников актера, ни любителей кинематографа. Кроме этих киноработ в копилке Джона стоит отметить роли в фильмах "Фаренгейт 9/11", "Волк-одиночка" и в сериале "Секс в большом городе".



Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Благотворительная деятельность Джона Бон Джови

Весь свой творческий путь, музыкант совмещал с благотворительностью. Джон вместе с женой открыли ресторан, в котором посетители платят "сколько могут". Если у гостя совсем нет денег, он может выполнить любую работу: помыть полы, посуду и т.д. Также на пожертвования Бон Джови построил жилой комплекс для бездомных.

Интересные факты о Боне Джови

Джон любит есть за кулисами суши.

Музыкант требует, чтобы стойка его микрофона обязательно была белого цвета.

Бон Джови планирует выступать до самой старости, как, например, Мик Джаггер.

Джон хотел бы быть похороненным под песню The Beatles – In My Life.

Он продолжает совершенствовать свои навыки игры на гитаре и иногда берет дополнительные уроки.



Белая стойка микрофона Бона Джови / Фото из инстаграма Бона Джови

Современная жизнь легендарного музыканта

В свои 59 лет, музыкант продолжает радовать новыми релизами. Совсем недавно Бон Джови выпустили клип на песню Story Of Love. В нем Джон Бон Джови играет на гитаре на фоне семейных фотографий и памятных вещей. Видео показывает всю жизнь музыканта, начиная с детства и заканчивая сегодняшним днем.

История успеха Бона Джови: смотрите видео онлайн