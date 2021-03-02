2 березня день народження святкує музикант Джон Бон Джові. Йому виповнюється 59 років. Музикант став уособленням епохи 80-х, його яскравий образ та бездоганні вокальні дані чудово поєдналися. Пісні співака й сьогодні лунають у різних куточках світу. Історію успіху легендарного артиста – читайте далі.

Рокмузика подарувала нам чимало яскравих зірок, творча діяльність яких надихнула мільйони. Ці люди створюють справжні шедеври, здатні підкорити серце навіть через десятиліття. І одним з найбільш яскравих представників класичного року в наші дні є Джон Френсіс Бонджові-молодший.

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Дитинство та юні роки музиканта

Майбутній артист народився 2 березня 1962 року в місті Перт Амбой, що у штаті Нью-Джерсі. Батьки Джона познайомилися, коли обидвоє служили у Військово-морському флоті. Все життя батько – Джон Френсіс Бонджіові-старший, працював перукарем, а мати Керол мала власний квітковий магазин. Проте в її біографії був і пікантний момент. Жінка була однією з перших моделей журналу Playboy.

Ще з юних років Джон захоплювався музикою, а батьки всіляко підтримували його починання. Хлопець освоїв гітарні лади та частенько виступав з місцевими музичними колективами.

Гурт Bon Jovi

Пісні Джона припали до вподоби кузену хлопчика, і той дозволив своєму родичу використовувати апаратуру у власній студії звукозапису. Першою композицією, з якою познайомилася публіка, стала пісня Runaway, яку навіть була на ротації на місцевих радіостанціях.

Тоді й стало зрозуміло, що Бон Джові не зупиниться на досягнутому. У 1983 році Джон Бон Джові створює гурт, який вже невдовзі стає одним з найвідоміших у світі. На час заснування колективу музикантові було 20 років.

Любити себе більше ніж Джон, мабуть, ніхто не може. Адже власний музичний колектив, чоловік назвав на честь себе – Bon Jovi. А свій дебютний альбом вже на честь гурту, тобто Bon Jovi.

За 38 років існування хард-рок гурту Bon Jovi, колектив випустив 13 студійних альбомів, зіграв понад 2500 тисячі концертів в 50 країнах, це майже 35 мільйонів слухачів. А його хіт It's my life досі співає увесь світ.



Гурт Bon Jovi / Фото з інстаграму Бона Джові

Особисте життя артиста

Джон завжди був улюбленцем дівчат, які не здатні встояти перед його природною красою. У фронтмена були всі шанси, щоб стати рокзіркою, прізвище якої не сходить зі шпальт жовтих газет. Але за Джоном закріпився титул найзразковішого сім'янина у світі рок-н-ролу. Він одружений на своїй шкільній подрузі Доротеї Харлі з 1989 року. Зараз щаслива пара виховує чотирьох дітей.

Робота в кіноіндустрії

У 1988 році Джону запропонували роль у фільмі "Повернення Бруно", а в 1990-му музикант знявся в епізодах картини "Молоді стрілки 2". Ці епізоди виявилися настільки малі, що ім'я Джона навіть не потрапило в титри, однак саме вони ознаменували початок акторської кар'єри рокзірки.

Вже у 1995-му Джон разом з Гвінет Пелтроу, Вупі Голдберг та іншими зірками з'явився в кадрах картини "Місячне сяйво і Валентино". У 2000 році світ побачив серйозну військову драму під назвою "U-571". Джон зіграв роль лейтенанта Піта. Ця стрічка про події Другої світової війни не залишила байдужими ні шанувальників актора, ні любителів кінематографа. Крім цих кіноробіт в скарбничці Джона варто відзначити ролі в фільмах "Фаренгейт 9/11", "Вовк-одинак" та у серіалі "Секс у великому місті".



Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Благодійна діяльність Джона Бон Джові

Весь свій творчий шлях, музикант поєднував з благодійністю. Джон разом з дружиною відкрили ресторан, в якому відвідувачі платять "скільки можуть". Якщо у гостя зовсім немає грошей, він може виконати будь-яку роботу: помити підлогу, посуд тощо. Також на пожертвування Бон Джові побудував житловий комплекс для безпритульних.

Цікаві факти про Бона Джові

Джон любить їсти за лаштунками суші.

Музикант вимагає, щоб стійка його мікрофона обов'язково була білого кольору.

Бон Джові планує виступати до самої старості, як, наприклад, Мік Джаггер.

Джон хотів би бути похованим під пісню The Beatles – In My Life.

Він продовжує удосконалювати свої навички гри на гітарі та іноді бере додаткові уроки.



Біла стійка мікрофона Бона Джові / Фото з інстаграму Бона Джові

Сучасне життя легендарного музиканта

У свої 59 років, музикант продовжує тішити новими релізами. Зовсім нещодавно Бон Джові випустили кліп на пісню Story Of Love. У ньому Джон Бон Джові грає на гітарі на тлі сімейних фотографій та пам'ятних речей. Відео показує все життя музиканта, починаючи з дитинства та закінчуючи сьогоденням.

Історія успіху Бона Джові: дивіться відео онлайн