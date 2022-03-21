"Боляче дивитися": український шоу-біз зі сльозами реагує на пожежу ТЦ в Подільському районі

Пізно ввечері 20 березня Росія обстріляла Подільський район. Ворожі ракети зруйнували величезний торгівельний центр Retroville, який часто відвідували зірки шоу-бізу. Тож Горбунову, Решетникам, Огнєвіч та іншим важко стримати сльози.

Чергова ракетна атака на Київ забрала життя восьми мирних людей, зруйнувала нові житлові будинки, випалила ТЦ Retroville та припарковані поряд автомобілі. Дивитися на ці кадри без болю і сліз – неможливо. Як на розбомблений окупантами Подільський район реагують зірки, читайте далі.

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Юрій Горбунов

Ранок. Київ. Мразі знову несуть "русскій мір",

– написав Юрій Горбунов в інстаграмі.

MamaRika

Співачка, яка переїхала в Одесу через бої в Гостомелі, наголосила, що рашисти підривають наші міста, але їм не вдасться підкосити нашу волю і віру в перемогу.

Україна дуже скоро зацвіте новим життям з новою силою та красою! А от "кацапський мір" вже не врятує нічого, вони навіки прокляті,

– емоційно прокоментувала MamaRika в інстаграмі.

Юрій Ткач

"Київ, ранок… Вже немає слів", – лаконічно, але з болем прокоментував гуморист в інстаграмі.

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Григорій Решетник

Незмінний ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" часто відвідував торгівельний центр з дружиною і трьома синами. Йому досі складно повірити, що такі звірства відбуваються в ХХІ столітті.

Вони просто дияволи, фашисти! Заздрісні, нікчемні, убогі, які не можуть пережити те, що ми успішні, процвітаючі, розумні, люблячі та єдині. Тварюки! Як би ви не намагалися нас залякати, зламати, знайте, ми ніколи не здамося,

– різко висловився Григорій Решетник в інстаграмі.

"Ми вистоїмо, ми переможемо, ми відбудуємо! І знищимо вас морально на кілька поколінь вперед – гнитимете та благатимете хоч крихту хліба кинути вам. Не дочекаєтесь ні ви, ні ваші діти, онуки та правнуки", – завершив ведучий.

Христина Решетник

Мій Київ. Недалеко від місця, де ми колись жили. Так боляче дивитися, як варвари просто знищують все на своєму шляху. Просто так. Незрозуміло чому,

– констатує Христина Решетник в інстаграмі.

Вона вкотре просить НАТО, Джо Байдена та Бориса Джонсона закрити небо над Україною: "Скільки можна! Вони руйнують моє чудове місто, мою любу країну".

Злата Огнєвіч

Ганьба Росії! Ганьба усім вам. Російські раби, не кажіть мені нічого. Я ніколи не забуду цю війну. І ми не брати, сестри. Це повне божевілля,

– прокоментувала "Холостячка" в інстаграм-сторіс.

Скриншот з інстаграм-сторіс Злати Огнєвіч