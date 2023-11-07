Новина про захворювання Богдана Шелудяка шокувала мережу. Раніше блогер описав, на що схожа хвороба – він порівняв її з алкогольним сп’янінням.

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Чи допомагає Буше лікування

Блогер повідомив, що лікарям вдалося зупинити розвиток хвороби. За його словами, все "застигло" на тих симптомах, які були на початку лікування:

оніміння рук і ніг;

очі видають дві окремі картинки;

порушена координація;

парез м'яких ньобних тканин;

а також загальна слабкість, головний біль, запаморочення иа задуха.



Шелудяк заявив, що розвиток хвороби припинився / Скриншот з його інстаграму

Як почалася хвороба Шелудяка

Блогер розповів, коли відчув перший симптом. Виявляється, це було двоїння в очах. Всі інші ознаки хвороби з'явилися протягом трьох наступних днів.

За його словами, зранку стало гірше, в очах ще більше двоїлося. Він виміряв тиск, після чого випив таблетку, але краще йому не стало. Шелудяк пригадав, що наступного дня з'явилися нові симптоми – оніміння рук, ніг та пахової зони.

Блогер одразу поїхав у клініку, де його направили здати аналізи. Ввечері на нього чекав ще один шок – з'явилися проблеми з голосом і мовленням.

Вранці я ледве підвівся, фізично просто не міг цього зробити і попросив сестру довезти мене здати аналізи, тому що до таксі сам би не дійшов,

– згадав Буше.

Шелудяк не приховує – тоді думав, що це буде його "кінцева зупинка", бо ще ніколи він так погано не почувався. Після цього Богдан ліг до лікарні на стаціонар, щоб лікуватися.

Богдан Шелудяк розповів, як прогресувала хвороба / Скриншот з його інстаграму