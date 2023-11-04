Після зізнань Богдана Буше (Шелудяка) багато фанів та колег підтримали його. Проте знайшлися й ті, хто вирішив дорікнути блогеру.

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Шелудяк описав свій стан під час хвороби

Раніше ведучий розповідав, що синдром Гійєна-Барре – це рідкісне захворювання, яке може призвести навіть до паралічу. У блогера патологія викликає:

оніміння кінцівок,

проблеми із зором,

координацією та мовленням.

Тепер Богдан докладніше описав свій стан. В інстаграм-сторіс він опублікував коротке відео, у якому розповів, на що схожа його хвороба.

Буше, ледь говорячи, порівняв свій стан із сильним алкогольним сп'янінням.

На що схожий мій стан, крім оніміння кінцівок, розфокусування зору та поганої координації?.. Згадайте, коли ви дуже сильно напивалися. Ось такий стан у мене, тільки я все нормально розумію, але просто тіло не може швидко реагувати на команду мозку,

– пояснив Шелудяк.



Богдан Шелудяк описав свою хворобу / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Що таке синдром Гієна-Барре Це рідкісне неврологічне захворювання, коли імунна система тіла помилково атакує нерви, що контролюють рухи м'язів. Це може призвести до слабкості, болю та навіть паралічу м'язів. Люди з цим синдромом можуть відчувати втрату контролю над своїми рухами. У більшості випадків за умови правильного лікування пацієнти одужують.

Блогер відповів на хейт

Багато хейтерів дорікнули ведучому "Хто зверху". Через його хворобу вони пригадали, як Богдан жорстко висловився про дівчат. За їх словами, це ефект бумерангу.

"Тоді, за його ж логікою, побачимося завтра на сусідніх койках у палаті… А стан дійсно не 10/10", – висловився Шелудяк.



Богдан Шелудяк відповів хейтерам / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Також блогер подякував тим, хто переживає за його здоров'я.

Довідка! Кілька місяців тому Володимир Остапчук, Позитив та Богдан Шелудяк обговорювали жінок, які не хочуть голити волосся на тілі. Тоді Буше сказав: "Без депіляції вона не може бути 10 із 10. А те, що вона вважає – сорі!".