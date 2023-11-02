Це рідкісне захворювання, яке може призвести навіть до паралічу. Підписники та знаменитості підтримали Богдана.

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Богдан Шелудяк серйозно захворів

Ведучий шоу "Хто зверху" страждає на синдром Гієна-Барре. Тож йому зараз важко самостійно ходити та говорити.

Вчора мені підтвердили діагноз "Синдром Гієна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, бо випадок 1/100.000, а це зайвий раз доказує, що я ще той щасливчик, несіть лотерейний білет,

– зазначив шоумен.

Втім, блогер лікується. Зокрема, він вже другий день лежить у стаціонарі. Його 8 годин поспіль капають. За словами Богдана, йому поки не стає краще.



Богдан Шелудяк захворів / Скриншоти з інстаграм-сторіс Богдан Шелудяк захворів / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що таке синдром Гієна-Барре Рідкісне неврологічне захворювання, коли імунна система тіла помилково атакує нерви, що контролюють рухи м'язів. Це може призвести до слабкості, болю та навіть паралічу м'язів. Люди з цим синдромом можуть відчувати втрату контролю над своїми рухами. У більшості випадків за умови правильного лікування пацієнти одужують.

Реакція мережі

У коментарях підписники та зіркові колеги підтримали актора серіалу "Школа" та побажали йому швидшого одужання.