Рідкісне захворювання: зірка серіалу "Школа" шокував діагнозом, який поставили лікарі

2 листопада 2023, 13:51
Читать новость на русском

Джерело:

Богдан Шелудяк

Днями український блогер та віднедавна ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Шелудяк, який відомий під псевдонімом Буше, поділився сумною звісткою про хворобу. Виявляється, у нього підтвердили синдром Гієна-Барре.

 

Це рідкісне захворювання, яке може призвести навіть до паралічу. Підписники та знаменитості підтримали Богдана.

Вас також може зацікавити Ти не можеш бути пацифістом, – Богдан Шелудяк чесно відповів, як відреагує на повістку

Богдан Шелудяк серйозно захворів 

Ведучий шоу "Хто зверху" страждає на синдром Гієна-Барре. Тож йому зараз важко самостійно ходити та говорити. 

Вчора мені підтвердили діагноз "Синдром Гієна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, бо випадок 1/100.000, а це зайвий раз доказує, що я ще той щасливчик, несіть лотерейний білет,
– зазначив шоумен.

Втім, блогер лікується. Зокрема, він вже другий день лежить у стаціонарі. Його 8 годин поспіль капають. За словами Богдана, йому поки не стає краще.

Що таке синдром Гієна-Барре 

Рідкісне неврологічне захворювання, коли імунна система тіла помилково атакує нерви, що контролюють рухи м'язів. Це може призвести до слабкості, болю та навіть паралічу м'язів. Люди з цим синдромом можуть відчувати втрату контролю над своїми рухами. У більшості випадків за умови правильного лікування пацієнти одужують.

Реакція мережі 

У коментарях підписники та зіркові колеги підтримали актора серіалу "Школа" та побажали йому швидшого одужання.

  • Вадим Бжезинський: "Бодю, скорішого одужання";
  • Наталка Денисенко: "Вірю, що ти будеш здоровий";
  • Саша Бо: "А ти, як завжди, з гумором. Одужуй якнайшвидше, Богдане";
  • Леся Нікітюк: "Бодю, все буде добре!";
  • Аліна Шаманська: "Ти сильніший, ніж думаєш! Ти переможеш і станеш прикладом для усіх. Віримо в це
  • Ксюша Манекен: "Це все ще один раз доказує, що не треба сумніватись, а робити те, що хочеш тут і зараз, поки є можливість. Одужуй швидше".
Автор: Софія Хомишин