Рідкісне захворювання: зірка серіалу "Школа" шокував діагнозом, який поставили лікарі
Джерело:Богдан Шелудяк
Днями український блогер та віднедавна ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Шелудяк, який відомий під псевдонімом Буше, поділився сумною звісткою про хворобу. Виявляється, у нього підтвердили синдром Гієна-Барре.
Це рідкісне захворювання, яке може призвести навіть до паралічу. Підписники та знаменитості підтримали Богдана.
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Богдан Шелудяк серйозно захворів
Ведучий шоу "Хто зверху" страждає на синдром Гієна-Барре. Тож йому зараз важко самостійно ходити та говорити.
Вчора мені підтвердили діагноз "Синдром Гієна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, бо випадок 1/100.000, а це зайвий раз доказує, що я ще той щасливчик, несіть лотерейний білет,
– зазначив шоумен.
Втім, блогер лікується. Зокрема, він вже другий день лежить у стаціонарі. Його 8 годин поспіль капають. За словами Богдана, йому поки не стає краще.
Що таке синдром Гієна-БарреРідкісне неврологічне захворювання, коли імунна система тіла помилково атакує нерви, що контролюють рухи м'язів. Це може призвести до слабкості, болю та навіть паралічу м'язів. Люди з цим синдромом можуть відчувати втрату контролю над своїми рухами. У більшості випадків за умови правильного лікування пацієнти одужують.
Реакція мережі
У коментарях підписники та зіркові колеги підтримали актора серіалу "Школа" та побажали йому швидшого одужання.
- Вадим Бжезинський: "Бодю, скорішого одужання";
- Наталка Денисенко: "Вірю, що ти будеш здоровий";
- Саша Бо: "А ти, як завжди, з гумором. Одужуй якнайшвидше, Богдане";
- Леся Нікітюк: "Бодю, все буде добре!";
- Аліна Шаманська: "Ти сильніший, ніж думаєш! Ти переможеш і станеш прикладом для усіх. Віримо в це
- Ксюша Манекен: "Це все ще один раз доказує, що не треба сумніватись, а робити те, що хочеш тут і зараз, поки є можливість. Одужуй швидше".