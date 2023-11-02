Это редкое заболевание, которое может привести даже к параличу. Подписчики и знаменитости поддержали Богдана.
Вас также может заинтересовать Ты не можешь быть пацифистом, – Богдан Шелудяк честно ответил, как отреагирует на повестку
Богдан Шелудяк серьезно заболел
Ведущий шоу "Кто сверху" страдает синдромом Гиена-Барре. Поэтому ему сейчас тяжело самостоятельно ходить и говорить.
Вчера мне подтвердили диагноз "Синдром Гиена-Барре". В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в а*уи, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот счастливчик, несите лотерейный билет,
– отметил шоумен.
Впрочем, блоггер лечится. В частности, он уже второй день находится в стационаре. Его 8 часов подряд капают. По словам Богдана, ему пока не становится лучше.
Богдан Шелудяк заболел / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Что такое синдром Гиена-БарреРедкое неврологическое заболевание, когда иммунная система тела ошибочно атакует нервы, контролирующие движения мышц. Это может привести к слабости, боли и даже паралича мышц. Люди с этим синдромом могут ощущать потерю контроля за своими движениями. В большинстве случаев при правильном лечении пациенты выздоравливают.
Реакция сети
- Вадим Бжезинский: "Бодя, скорейшего выздоровления";
- Наталка Денисенко: "Верю, что ты будешь здоров";
- Саша Бо: "А ты, как всегда, с юмором. Выздоравливай как можно быстрее, Богдан";
- Леся Никитюк: "Бодz, все будет хорошо!";
- Алина Шаманская: "Ты сильнее, чем думаешь! Ты победишь и станешь примером для всех. Верим в это";
- Ксюша Манекен: "Это все еще один раз доказывает, что не надо сомневаться, а делать то, что хочешь здесь и сейчас, пока есть возможность. Выздоравливай скорее".