У блузці кольору хакі та джинсах: Олена Зеленська зачарувала елегантністю у прямому ефірі

Перша леді України Олена Зеленська провела прямий ефір в інстаграмі. Перед камерою вона постала в елегантній блузці кольору хакі.

Прямий ефір перша леді провела з кухарем Євгеном Клопотенком. Вони говорили на тему "Міфи та реальність реформи системи шкільного харчування".

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Елегантний образ Олени Зеленської

Перед камерою перша леді постала в елегантній блузці кольору хакі з красивою зав'язкою на шиї. Таке вбрання вона поєднала з синіми джинсами. Оскільки Олена Зеленська не здійснювала офіційного виходу, то вирішила обрати максимально комфортний та водночас вишуканий одяг.

Волосся цього разу дружина Зеленського зібрала ззаду. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою зволожувальною помадою на губах. Серед аксесуарів повсякденний образ першої леді довершили золоті сережки.

Виходи першої леді у 2022 році