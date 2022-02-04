Прямой эфир первая леди провела с поваром Евгением Клопотенко. Они говорили по теме "Мифы и реальность реформы системы школьного питания".

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Элегантный образ Елены Зеленской

Перед камерой первая леди предстала в элегантной блузке цвета хаки с красивой завязкой на шее. Такое платье она соединила с синими джинсами. Поскольку Елена Зеленская не осуществляла официальный выход, то решила выбрать максимально комфортную и одновременно изысканную одежду.

Волосы на этот раз жена Зеленского собрала сзади. На лице она сделала нежный макияж с коричневыми тенями на веках и волшебной увлажняющей помадой на губах. Среди аксессуаров повседневный образ первой леди завершили золотые серьги.

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