Разом з DOROFEEVA і Jamala: близнючки з дуету Bloom Twins записали подкаст для BBC

Bloom Twins стали першими українськими артистками-інтерв'юєрками подкасту Music Life від BBC. Так, днями разом з колегами Надею Дорофєєвою та Джамалою вони поговорили про українську ідентичність і мистецьку еволюцію після початку війни.

Цікаво, що подкаст виходить англійською мовою. Співачки зізналися, що це був незвичний та цікавий досвід, передає 24 Канал.

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Bloom Twins записали подкаст для BBC

У епізоді слухачі отримали можливість більше зануритись у питання української ідентичності. Так, Bloom Twins, Дорофєєва та Джамала поділилися думками про музику. До того ж вони дали поради щодо розвитку кар'єри виконавцям.

Для нас це був чудовий експіріенс, оскільки ми звикли давати інтерв'ю, а не навпаки. Разом з DOROFEEVA і Jamala ми зібралися в сильне коло представників музичної культури Україні та поспілкувалися про те, що нас об'єднує та ідентифікує у світі,

– зазначили артистки.

Bloom Twins: що відомо про гурт

Дует Анни та Соні, відомий як гурт Bloom Twins, родом із Броварів, зараз працює у Лондоні. Туди вони потрапили ще у 2014 році, коли їм було лише п'ятнадцять. Дівчата здобули популярність вже за три роки.

В Україні гурт вперше з сольним концертом виступив у 2016 році.

З початком повномасштабного вторгнення співачки активно допомагають українцям.

Окрім музичних талантів, слід зазначити, що Анна та Соня уклали контракт із відомим модельним агентством, що дозволяє їм брати участь у різноманітних модних показах.