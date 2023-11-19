Цікаво, що подкаст виходить англійською мовою. Співачки зізналися, що це був незвичний та цікавий досвід, передає 24 Канал.
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Bloom Twins записали подкаст для BBC
У епізоді слухачі отримали можливість більше зануритись у питання української ідентичності. Так, Bloom Twins, Дорофєєва та Джамала поділилися думками про музику. До того ж вони дали поради щодо розвитку кар'єри виконавцям.
Для нас це був чудовий експіріенс, оскільки ми звикли давати інтерв'ю, а не навпаки. Разом з DOROFEEVA і Jamala ми зібралися в сильне коло представників музичної культури Україні та поспілкувалися про те, що нас об'єднує та ідентифікує у світі,
– зазначили артистки.
Bloom Twins: що відомо про гурт
- Дует Анни та Соні, відомий як гурт Bloom Twins, родом із Броварів, зараз працює у Лондоні. Туди вони потрапили ще у 2014 році, коли їм було лише п'ятнадцять. Дівчата здобули популярність вже за три роки.
- В Україні гурт вперше з сольним концертом виступив у 2016 році.
- З початком повномасштабного вторгнення співачки активно допомагають українцям.
- Окрім музичних талантів, слід зазначити, що Анна та Соня уклали контракт із відомим модельним агентством, що дозволяє їм брати участь у різноманітних модних показах.