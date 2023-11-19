Интересно, что подкаст выходит на английском языке. Певицы признались, что это был необычный и интересный опыт, передает 24 Канал.

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Bloom Twins записали подкаст для BBC

В эпизоде слушатели получили возможность больше погрузиться в вопрос украинской идентичности. Так, Bloom Twins, Дорофеева и Джамала поделились мыслями о музыке. К тому же, они дали советы по развитию карьеры исполнителям.

Для нас это был отличный экспириенс, поскольку мы привыкли давать интервью, а не наоборот. Вместе с DOROFEEVA и Jamala мы собрались в сильный круг представителей музыкальной культуры Украины и пообщались о том, что нас объединяет и идентифицирует в мире,

– отметили артистки.

Послушать подкаст Music Life можно по ссылке.

Bloom Twins: что известно о группе