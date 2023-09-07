На початку звучать слова Путіна: гурт Bloom Twins присвятив українцям новий кліп

Британський дует Bloom Twins презентував новий трек Drunk & Loud, який присвятив українцям. У відео близнючки постали в ролі двох українських дівчат, які протистоять банді російських бандитів.

Кліп зняли в культовому лондонському боксерському залі Rapton. Нагадаємо, що солістки британського гурту – українки Аня і Соня Купрієнко.

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Минулого місяця гурт Bloom Twins випустив новий трек Drunk & Loud, який був написаний у співавторстві та спродюсований Семом Гаррісом з X Ambassadors. Ця пісня є гімном для тих, хто готовий протистояти та боротися, показуючи силу, стійкість та відвагу, відстоюючи свою свободу.

У кліпі йдеться про тему війни в Україні, а близнючки Анна та Софія взяли на себе ролі двох безстрашних українських дівчат, які протистоять російській банді.

Відео Bloom Twins присвятили довгоочікуваному контрнаступу ЗСУ у війні з Росією. Цікаво, що на початку відео згадуються слова російського диктатора: “Нравітся, не нравітся – тєрпі моя красавіца”, а вже наприкінці ролику головного бандита повісили.

Bloom Twins – Drunk & Loud: дивіться відео онлайн

Шанувальники гурту були вражені новою піснею. Вони висловили своє захоплення у коментарях:

“Дівчата, це кайф! Дуже файні! Скоріш б їх всіх відшмагати! Пісня/кліп – вогонь!”

“Це підпал. Фінал особливо прекрасний”.

“Під час та після перегляду прямо топові відчуття всередині. Дівчата, ви круті!”

“Дяка, дівчатка! Довго вас не було чутно, але коли повернулись, то видно що не спали!”

“Без перебільшень, це одна з найкрутіших проукраїнських відеоробіт, які виходили останнім часом. Браво усім причетним, це розрив! Слава Україні!”

Додамо, що для зйомок кліпу дівчата понад 100 годин навчалися з відомими професійними каскадерами.

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