Вікторія Маремуха охрестила сина: кумом моделі став відомий продюсер

Модель і блогерка Вікторія Маремуха похрестила сина Люка. Таїнство пройшло у Михайлівському золотоверхому монастирі.

Модель та зірка шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха охрестила сина. Зірка з чоловіком здебільшого жили за кордоном, але блогерка вирішила приїхати до Києва для важливої події.

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Вікторія Маремуха охрестила сина

Для мене було важливим не тільки народити сина в Києві, а й похрестити. Всі знають, що перше хрещення Русі та наших предків відбулося саме тут на схилах та водах Дніпра в 988 році князем Володимиром Великим,

– поділилась зіркова матуся.

Таїнство хрещення пройшло у Михайлівському золотоверхому монастирі. За словами Вікторії, саме цей храм вона обрала найперше, та потім її відмовили в бік іншого. "Але все ж я повернулася до нього, чому безмежно рада. Місце сили та віри, один із найбільш монастирів стародавнього Києва".



Маремуха охрестила сина / Фото з інстаграму моделі

Хрещеними батьками Луки стали близькі друзі Вікторії Маремухи. Зокрема, кумом блогерки став відомий продюсер та підприємець Євген Таллер.

"Хрещені батьки – мої найближчі друзі, з якими ми вже понад 10 років товаришуємо. Пройшли багато і виросли разом! Люди, яких я люблю, як сімʼю. Аня та Женя. Лука отримав свого Янгола Охоронця, дякую усім за поздоровлення", – підсумувала Вікторія.



Хрещені батьки / Фото з інстаграму моделі



Маремуха охрестила сина / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, Вікторія Маремуха перебуває у шлюбі з французом Луї, їхнє весілля відбулося ще влітку 2021 року. Модель розповідала, що перебуває з чоловіком у вільних відносинах – кожен з партнерів може мати відносини "на стороні", включно з інтимними стосунками.

Вікторія стала мамою сина Люка 7 вересня. Вона запевняла, що народження дитини не вплине на стосунки пари у шлюбі.