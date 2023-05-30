Модель и звезда шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха окрестила сына. Звезда с мужем в основном жили за границей, но блогерша решила приехать в Киев для важного события.

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Виктория Маремуха окрестила сына

Для меня было важно не только родить сына в Киеве, но и крестить. Все знают, что первое крещение Руси и наших предков произошло именно здесь на склонах и водах Днепра в 988 году князем Владимиром Великим,

– поделилась звездная мамочка.

Таинство крещения прошло в Михайловском златоверхом монастыре. По словам Виктории, именно этот храм она избрала в первую очередь, а потом ее отказали в сторону другого. "Но все же я вернулась к нему, чему безгранично рада. Место силы и веры, один из самых монастырей древнего Киева".



Маремуха окрестила сына / Фото с инстаграма модели

Крестными родителями Луки стали близкие друзья Виктории Маремухи. В частности, кумом блогерши стал известный продюсер и предприниматель Евгений Таллер.

"Крестные родители – мои ближайшие друзья, с которыми мы уже более 10 лет дружим. Прошли много и выросли вместе! Люди, которых я люблю, как семью. Аня и Женя. Лука получил своего Ангела Охранника, спасибо всем за поздравления", – подытожила Виктория.



Крестные родители / Фото с инстаграма модели



Маремуха окрестила сына / Фото с инстаграма модели

Напомним, Виктория Маремуха состоит в браке с французом Луи, их свадьба состоялась еще летом 2021 года. Модель рассказывала, что находится с мужем в свободным отношениям – каждый из партнеров может иметь отношения "на стороне", включая интимные отношения.

Виктория стала мамой сына Люка 7 сентября. Она уверяла, что рождение ребенка не повлияет на отношения пары в браке.