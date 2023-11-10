Під російську попсу: блогерка проїхалася площею Ринок у Львові без перепустки

Днями українська блогерка Анна (Віка) Краснова, яка відома в інстаграмі під псевдонімом Devil, приїхала у Львів. Втім, без скандальних інцидентів не обійшлося. Так, дівчина проїхалася площею Ринок, що у Львові, без відповідної перепустки.

Крім того, у машині вона слухала російську пісню співачки-зрадниці. Цікаво, що це вже не перший випадок, коли блогерка потрапляє у неприємності, передає 24 Канал.

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Блогерка проїхалась площею Ринок без перепустки

У цей момент в машині грала пісня української співачки Анни Асті, яка зрадила країну і отримала російське громадянство.

Я замість Асті приїхала тут концерти давати,

– сказала у відео Краснова.

До того ж вона іронічно підписала свою інстаграм-сторіс "Що тут по перепустках".

Блогерка без перепустки проїхалась площею Ринок під російську музику: дивіться відео онлайн

Згодом керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив, що інцидент трапився ще 7 листопада.

"Автівка заїхала на територію стоянки ресторану Fashion Club та близько 16:00 години виїхала через вул. Театральну. Далі водійка мала виїхати з пішохідної зони, повернувши праворуч у напрямку пр.Свободи. Натомість грубо порушила правила дорожнього руху, свідомо проігнорувала заборону повороту ліворуч, демонстративно опустила бокове вікно, увімкнула голосніше російську попсу та проїхалась через площу Ринок", – розповів керівник.

Він також зазначив, що місто не видавало дівчині перепустку.

"Вона порушила правила дорожнього руху. За це, сподіваюсь, буде належно покарана. Всі відеофакти із зафіксованими номерними знаками уже передаємо в поліцію", – додав Олег Забарило.

Крім того, відомо, що автівка, в якій зняли відео, вже виїхала з міста. Водночас Анна Краснова зараз публікує сторіс з заміського комплексу Emily Resort.

Це вже не перший скандал

У січні 2016 року у столиці патрульні затримали блогерку за кермуванням Range Rover у нетверезому стані. Згодом Печерський районний суд Києва закрив справу через те, що Краснова заявила, що насправді не була за кермом автомобіля, а лише позувала біля нього для фотографій.

Варто зазначити, що на момент скоєння правопорушення дівчина не мала водійських прав, оскільки отримала їх лише 7 червня 2016 року.