Крім того, у машині вона слухала російську пісню співачки-зрадниці. Цікаво, що це вже не перший випадок, коли блогерка потрапляє у неприємності, передає 24 Канал.
Важливо Блогер Дмитро Варварук потрапив у масштабну ДТП: фото з місця події
Блогерка проїхалась площею Ринок без перепустки
У цей момент в машині грала пісня української співачки Анни Асті, яка зрадила країну і отримала російське громадянство.
Я замість Асті приїхала тут концерти давати,
– сказала у відео Краснова.
До того ж вона іронічно підписала свою інстаграм-сторіс "Що тут по перепустках".
Блогерка без перепустки проїхалась площею Ринок під російську музику: дивіться відео онлайн
Згодом керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив, що інцидент трапився ще 7 листопада.
"Автівка заїхала на територію стоянки ресторану Fashion Club та близько 16:00 години виїхала через вул. Театральну. Далі водійка мала виїхати з пішохідної зони, повернувши праворуч у напрямку пр.Свободи. Натомість грубо порушила правила дорожнього руху, свідомо проігнорувала заборону повороту ліворуч, демонстративно опустила бокове вікно, увімкнула голосніше російську попсу та проїхалась через площу Ринок", – розповів керівник.
Він також зазначив, що місто не видавало дівчині перепустку.
"Вона порушила правила дорожнього руху. За це, сподіваюсь, буде належно покарана. Всі відеофакти із зафіксованими номерними знаками уже передаємо в поліцію", – додав Олег Забарило.
Крім того, відомо, що автівка, в якій зняли відео, вже виїхала з міста. Водночас Анна Краснова зараз публікує сторіс з заміського комплексу Emily Resort.
Це вже не перший скандал
- У січні 2016 року у столиці патрульні затримали блогерку за кермуванням Range Rover у нетверезому стані. Згодом Печерський районний суд Києва закрив справу через те, що Краснова заявила, що насправді не була за кермом автомобіля, а лише позувала біля нього для фотографій.
Варто зазначити, що на момент скоєння правопорушення дівчина не мала водійських прав, оскільки отримала їх лише 7 червня 2016 року.
- Пізніше у 2020 році Анна знову їздила вулицями Києва у нетверезому стані. Під час перевірки її крові було встановлено рівень алкоголю в 0,31 проміле. Так, Печерський районний суд наклав на блогерку штраф у розмірі 10,2 тис. грн і позбавив її водійських прав терміном на один рік.
- Крім того, минулого року Краснова отримала штраф у розмірі 850 грн за причетність до дрібної ДТП у столиці.
- Ба більше, цього року блогерка разом із невідомим чоловіком пересувалася вулицями Києва під час комендантської години. До того ж вона їздила на Південному мосту в столиці, для проїзду яким потрібна відповідна перепустка. Тоді Краснова стверджувала, що у чоловіка є перепустка. Водночас сама вона не мала відповідного дозволу.