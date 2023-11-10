Кроме того, в машине она слушала русскую песню певицы-предательницы. Интересно, что это уже не первый случай, когда блоггер попадает в неприятности, передает 24 Канал.
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Блоггер проехалась по площади Рынок без пропуска
В этот момент в машине играла песня украинской певицы Анны Асти, которая предала страну и получила российское гражданство.
Я вместо Асти приехала здесь концерты давать,
– сказала в видео Краснова.
К тому же она иронически подписала свою инстаграмм-сторис "Что здесь по пропускам".
Блоггер без пропуска проехала по площади Рынок под русскую музыку: смотрите видео онлайн
Впоследствии руководитель департамента мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило сообщил, что инцидент произошел еще 7 ноября.
"Автомобиль заехал на территорию стоянки ресторана Fashion Club и около 16:00 часов выехал через ул. Театральную. Далее водитель должен был выехать из пешеходной зоны, повернув направо в направлении пр.Свободы. Вместо этого грубо нарушил правила дорожного движения, сознательно проигнорировал запрет поворота, демонстративно опустила боковое окно, включила громче русскую попсу и проехала через площадь Рынок", – рассказал руководитель.
Он также отметил, что город не выдавал девушке пропуск.
"Она нарушила правила дорожного движения. За это, надеюсь, будет наказана. Все видеофакты с зафиксированными номерными знаками уже передаем в полицию", — добавил Олег Забарило.
Кроме того, известно, что автомобиль, в котором сняли видео, уже уехал из города. В то же время Анна Краснова сейчас публикует сторисс из загородного комплекса Emily Resort.
Это уже не первый скандал
- В январе 2016 года в столице патрульные задержали блоггера за управлением Range Rover в нетрезвом состоянии. Впоследствии Печерский районный суд Киева закрыл дело из-за того, что Краснова заявила, что на самом деле не была за рулем автомобиля, а позировала возле него для фотографий.
Стоит отметить, что на момент совершения правонарушения у девушки не было водительских прав, поскольку она получила их только 7 июня 2016 года.
- Позже в 2020 году Анна снова ездила по улицам Киева в нетрезвом состоянии. При проверке ее крови был установлен уровень алкоголя в 0,31 промилле. Так, Печерский районный суд наложил на блоггера штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишил ее водительских прав сроком на один год.
- Кроме того, в прошлом году Краснова получила штраф в размере 850 грн за причастность к мелкому ДТП в столице.
- Более того, в этом году блоггер вместе с неизвестным мужчиной передвигалась по улицам Киева во время комендантского часа. К тому же она ездила на Южном мосту в столице, для проезда которым нужен соответствующий пропуск. Тогда Краснова утверждала, что у мужчины есть пропуск. В то же время она не имела соответствующего разрешения.