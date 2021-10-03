Блогерка Саша Бо зізналась, що зробила операцію зі збільшення грудей

Українська блогерка Саша Бо днями оприлюднила відверте фото. Фани засипали дівчину запитаннями про пластичну операцію. Саша підтвердила, що наважилась збільшити груди.

Блогерка Саша Бо (Пустовіт), найбільш відома через скандальне розлучення з чоловіком, опублікувала у своєму блозі відверте фото. Фани одразу ж почали активно його коментувати.

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Саша Бо зробила пластичну операцію

Через якийсь час зірка інстаграму зізналась, що й справді зробила операцію зі збільшення грудей. Сашу оперував відомий пластичний хірург і колишній чоловік Слави Камінської – Едгар Камінський. Дівчина поділилась, що тепер об'єм її бюсту – 86 сантиметрів.

Я зробила груди місяць тому, але не робила на цьому ціле шоу з провокаціями та активностями. Зараз я щаслива володарка пружного третього розміру! Все вийшло ідеально,

– розповіла Саша Бо.



Саша Бо зробила пластичну операцію / Фото з інстаграм-сторіз



Саша Бо після операції / Фото з інстаграму Саші Бо

Зазначимо, що блогерка вже не вперше лягає під ніж хірурга. Однак відкрито розповідає про всі зміни, яких зазнала. Зокрема, Саша зробила такі пластичні операції:

ринопластика (деформація носа),

септопластика (відновлення викривленої носової перегородки),

нижня блефаропластика (корекція нижніх повік та зони навколо очей),

філери в губи й підборіддя,

ботокс у потрібні зони.

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