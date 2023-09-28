Сонджін Чон, який називає себе "корейським козаченьком", зняв музичне відео. Він переспівав корейською легендарну пісню "Червона рута" Володимира Івасюка.

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Кореєць переспівав "Червону руту"

Хлопець переклав текст "Червоної рути" та заспівав пісню корейською під супровід гітари. Його ролик зібрав понад 150 тисяч переглядів та більш як 30 тисяч вподобань.

"Червона рута" корейською: відео

Українці бурхливо відреагували на нову версію пісні "Червона рута". Користувачі у захваті від юнака та його виконання.

"Це пісня віків, вона будь-якою мовою буде звучати прекрасно!";

"К-поп, який я згодна слухати";

"Я з ліжка гепнулась, як почула українською: "Давай всі разом№ без акценту";

"Якби Івасюк знав, як його пісня буде вічно об'єднувати людей";

"Ви дуже гарно співаєте";

"Мені здається, вона буде гарно звучати незалежно від мови";

"Я ніби побувала в українській дорамі";

"У мене культурний шок. Як гарно пісня звучить корейською, ще й таким гарним голосом".

Сонджін Чон народився в Кореї, але ріс в Україні. У нього багато дописів на підтримку України та інших роликів про нашу культуру. Раніше юнак також переспівував корейською мовою "Червону калину".