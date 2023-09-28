Сонджин Чон, называющий себя "корейским казачком", снял музыкальное видео. Он перепел по-корейски легендарную песню "Червона рута".

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Кореец перепел "Червону руту"

Парень перевел текст "Червоної рути" и спел песню на корейском под сопровождение гитары. Его ролик собрал более 150 тысяч просмотров и более 30 тысяч симпатий.

"Червона рута" на корейском: видео

Украинцы бурно отреагировали на новую версию песни "Красная рута". Пользователи в восторге от юноши и их выполнения.

  • "Это песня веков, она на любом языке будет звучать прекрасно!";
  • "К-поп, который я согласна слушать";
  • "Я с кровати шлепнулась, как услышала на украинском: "Давай все вместе" без акцента";
  • "Если бы Ивасюк знал, как его песня будет вечно объединять людей";
  • "Вы очень хорошо поете";
  • "Мне кажется, она будет хорошо звучать независимо от языка";
  • "Я будто побывала в украинской дораме";
  • "У меня культурный шок. Как хорошо песня звучит на корейском, еще и таким хорошим голосом".

Сонджин Чон родился в Корее, но рос в Украине. У него много сообщений в поддержку Украины и других роликов о нашей культуре. Ранее юноша также перепевал на корейском языке "Червону калину".