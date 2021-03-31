Блейк Лайвлі вакцинувалась від COVID-19 услід за чоловіком: фото

Зірка серіалу "Пліткарки" американська акторка Блейк Лайвлі зробила щеплення від коронавірусу після того, як вакцинувався її чоловік Раян Рейнольдс. Вона поділилась фото з лікарняної палати.

Знаменита голлівудська акторка Блейк Лайвлі опублікувала фото на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка показала, як їй робили щеплення від коронавірусу.

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Блейк Лайвлі вакцинувалась

Зірка поділилась знімком з палати. Вона постала перед камерою з усмішкою на обличчі, очевидно, що була задоволена процесом щеплення. Блейк Лайвлі була одягнена у смугасту кофтинку та синій жакет. Для зручності вона зібрала волосся у хвіст. Також акторка мала захисну маску на обличчі. Знаменитість не повідомила, яку дозу вакцини отримала.

Знайдіть того, хто дивитиметься на вас так, як я дивлюсь на героїчну медсестру, яка мене вакцинує,

– підписала фото Блейк Лайвлі.

Раян Рейнольдс зробив щеплення від COVID-19