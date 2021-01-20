Після зимових свят українська співачка Світлана Тарабарова не вирушила на відпочинок, а залишилась вдома. Тому вона часто показує стильні та ніжні домашні образи.

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова часто ділиться домашніми світлинами з сином чи сестрою. Цього разу на особистій сторінці в інстаграмі вона показала нове фото й продемонструвала образ.

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Образ Світлани Тарабарової

Співачка позувала в одній з кімнат свого будинку, тому й підібрала домашній аутфіт. Але він не був менш стильним, а навпаки, підкреслював жіночність.

Світлана Тарабарова постала перед об'єктивом у блакитній пастельній сукні з широкими довгими рукавами і тонким поясом. На руках зірка тримала собачку.

Довге волосся артистка вклала звично: розпустила та випрямила. На обличчі вона зробила гарний макіяж, що вдало завершував образ. Світлана підкресилила очі коричневими тінями та тушшю, а губи нафарбувала персиковою помадою, що дуже їй пасує.

У підписі до фото Світлана Тарабарова висловилась про мультфільм "Душа" й зазначила, що сьогодні вона з сім'єю збирається його подивитися.



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Підписники зірки прокоментували її новий look: