После зимних праздников украинская певица Светлана Тарабарова не отправилась на отдых, а осталась дома. Поэтому она часто показывает стильные и нежные домашние образы.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова часто делится домашними фотографиями с сыном или сестрой. На этот раз на личной странице в инстаграме она показала новое фото и продемонстрировала образ.

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Образ Светланы Тарабаровой

Певица позировала в одной из комнат своего дома, поэтому и подобрала домашний аутфит. Но он не был менее стильным, а наоборот, подчеркивал женственность.

Светлана Тарабарова предстала перед объективом в голубом пастельном платье с широкими длинными рукавами и тонким поясом. На руках звезда держала собачку.

Длинные волосы артистка уложила привычно: распустила и выпрямила. На лице она сделала красивый макияж, удачно завершающий образ. Светлана подчеркнула глаза коричневыми тенями и тушью, а губы накрасила персиковой помадой, что очень ей идет.

В подписи к фото Светлана Тарабарова высказалась о мультфильме "Душа" и отметила, что сегодня она с семьей собирается его посмотреть.

Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Подписчики звезды прокомментировали ее новый look: