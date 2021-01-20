В голубом платье: Светлана Тарабарова показала нежный образ – фото
После зимних праздников украинская певица Светлана Тарабарова не отправилась на отдых, а осталась дома. Поэтому она часто показывает стильные и нежные домашние образы.
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова часто делится домашними фотографиями с сыном или сестрой. На этот раз на личной странице в инстаграме она показала новое фото и продемонстрировала образ.
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Образ Светланы Тарабаровой
Певица позировала в одной из комнат своего дома, поэтому и подобрала домашний аутфит. Но он не был менее стильным, а наоборот, подчеркивал женственность.
Светлана Тарабарова предстала перед объективом в голубом пастельном платье с широкими длинными рукавами и тонким поясом. На руках звезда держала собачку.
Длинные волосы артистка уложила привычно: распустила и выпрямила. На лице она сделала красивый макияж, удачно завершающий образ. Светлана подчеркнула глаза коричневыми тенями и тушью, а губы накрасила персиковой помадой, что очень ей идет.
В подписи к фото Светлана Тарабарова высказалась о мультфильме "Душа" и отметила, что сегодня она с семьей собирается его посмотреть.
Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Подписчики звезды прокомментировали ее новый look:
- "Красивая",
- "Выглядите очаровательно",
- "На вашей фигуре – любое платье брендовое",
- "Хорошие",
- "Вы красавица".
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