У блакитній блузці та з червоним манікюром: Олена Зеленська оприлюднила нове портретне фото

Перша леді України Олена Зеленська підсумовує здобутки в році, що минає. Вона опублікувала нове портретне фото, на якому зображена в ніжному образі.

Дружина президента завжди приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом. Вона вміє обирати одяг відповідно до події, відчуває межу між несмаком і стилем.

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Новий образ Олени Зеленської

На фото, яке перша леді опублікувала в мережі, вона зображена у ніжно-блакитній блузці з плісированими манжетами та чорних штанах. У такому одязі Зеленська виглядала максимально жіночно та вишукано.

Перша леді надає перевагу лаконічним прикрасам і цього разу не робила винятку. На фото вона зображена з мінімалістичними сережками. На обличчі Олени був ніжний макіяж у світлих тонах, а волосся було вкладене в елегантну зачіску. Також увагу привертає червоний манікюр Зеленської.



Олена Зеленська у блакитній блузці / Фото з інстаграму першої леді

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Текст публікації Олени Зеленської:

Наприкінці кожного року в соцмережах і ЗМІ підбивають підсумки в різних сферах – політиці, економіці тощо. І так само – вголос чи про себе – робить кожен з нас, особливо в нинішні напружені пандемічні часи. Адже якщо почати аналізувати, обов'язково виявиться, що попри велику кількість хвилювань і низку обмежень все-таки вдалося багато що зробити.



Підсумки – наша можливість подякувати всім тим, хто допомагав, підтримував, був поряд. Вони дають змогу зробити висновки й надихатимуть у новому році, стаючи відправною точкою для нових починань.



У наступних дописах під хештегом #МоїПідсумки2021 розкажу про головні результати року у моїх проєктах як першої леді – про безбар'єрність, реформу шкільного харчування, "Партнерство Біарриц" заради рівності, про культурну дипломатію й просування українського за кордоном.



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