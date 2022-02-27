Благаємо, не відпускайте ваших дітей, – Каменських у розпачі звернулась до білоруських жінок
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Українська співачка Настя Каменських вже кілька днів поспіль публікує в мережі звернення до росіян, а також висловлює підтримку ЗСУ. Проте зараз нависла інша загроза – є ймовірність, що Білорусія офіційно стане поплічником Росії у війні з Україною.
Через три дні після вторгнення Росії в Україну самопроголошений президент Білорусі офіційно підтвердив, що з країни і справді запускались ракети на Україну. Тепер Лукашенко думає про активну участь його армії у бойових діях, оскільки Росія відчуває гостру нестачу палива й продовольства.
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У зв'язку з цим українська співачка Настя Каменських миттєво звернулась до білоруської публіки, аби жінки не відпускали на війну в Україну своїх дітей. Також її послання було знову спрямоване і до росіян.
Білоруські та російські мами!!! Благаємо! Не відпускайте ваших дітей, ваших синів на вірну смерть! Не відпускайте їх воювати проти людей України! Благаємо, давайте зупинимо цю війну! У нас, в Україні, смертельна ситуація! Не пускайте! Рятуйте і ваших дітей, і наших!
– благально попросила зірка.
Зі схожим зверненням виступив чоловік Каменських – Олексій Потапенко.
Каменських також раніше публікувала кілька відеороликів з моторошними кадрами обстрілів столиці України та інших міст. Вона просить росіян вийти на вулиці проти режиму Путіна, а також дякує Збройним силам України, що оберігають країну від загарбників.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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