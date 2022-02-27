Через три дня после вторжения России в Украину самопровозглашенный президент Беларуси официально подтвердил, что из страны и действительно запускались ракеты на Украину. Теперь Лукашенко думает об активном участии его армии в боевых действиях, поскольку Россия испытывает острую нехватку топлива и продовольствия.

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В связи с этим украинская певица Настя Каменских мгновенно обратилась к белорусской публике, чтобы женщины не отпускали на войну в Украину своих детей. Также ее послание было вновь направлено и к россиянам.

Белорусские и русские мамы!!! Умоляем! Не отпускайте ваших детей, ваших сыновей на верную смерть! Не отпускайте их воевать против людей Украины! Умоляем, давайте остановим эту войну! У нас, в Украине, смертельная ситуация! Не пускайте! Спасайте и ваших детей, и наших!

– умоляюще попросила звезда.

С похожим обращением выступил муж Каменских – Алексей Потапенко.

Каменских также ранее публиковала несколько видеороликов с жуткими кадрами обстрелов столицы и других городов. Она просит россиян выйти на улицы против режима Путина, а также благодарит Вооруженные Силы Украины, оберегающие страну от захватчиков.

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