Через три дні після вторгнення Росії в Україну самопроголошений президент Білорусі офіційно підтвердив, що з країни і справді запускались ракети на Україну. Тепер Лукашенко думає про активну участь його армії у бойових діях, оскільки Росія відчуває гостру нестачу палива й продовольства.

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У зв'язку з цим українська співачка Настя Каменських миттєво звернулась до білоруської публіки, аби жінки не відпускали на війну в Україну своїх дітей. Також її послання було знову спрямоване і до росіян.

Білоруські та російські мами!!! Благаємо! Не відпускайте ваших дітей, ваших синів на вірну смерть! Не відпускайте їх воювати проти людей України! Благаємо, давайте зупинимо цю війну! У нас, в Україні, смертельна ситуація! Не пускайте! Рятуйте і ваших дітей, і наших!

– благально попросила зірка.

Зі схожим зверненням виступив чоловік Каменських – Олексій Потапенко.

Каменських також раніше публікувала кілька відеороликів з моторошними кадрами обстрілів столиці України та інших міст. Вона просить росіян вийти на вулиці проти режиму Путіна, а також дякує Збройним силам України, що оберігають країну від загарбників.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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