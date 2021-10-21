Олександра Яремчук виборола корону і стала переможницею "Міс Україна" 2021: біографія красуні

Переможницею 30-го конкурсу краси "Міс Україна" стала Олександра Яремчук! За титул і коштовну корону дівчина боролась з іншими 24 фіналістками, проте саме у ній журі запримітили виняткову вроду. Чим займається і як живе цьогорічна "Міс Україна" Олександра Яремчук – дізнавайтесь далі.

Конкурс "Міс Україна" проводять щороку. Організатори шоу мають за мету звернути світову увагу на українських красунь і популяризувати культуру України. Саме тому, окрім зовнішніх даних журі звертає увагу на соціальну діяльність дівчат, їх хобі та освіченість.

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Біографія переможниці "Міс Україна" 2021 Олександри Яремчук

Переможниця "Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук живе у Києві, хоч народилась у Вінницькій області. Їй 22 роки. У дитинстві вона мріяла стати акторкою та перукаркою, але закінчила Київський економічний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес організації". За професією красуня не працює.

Близько 10 років Олександра професійно займалася танцями: як в Україні, так і за її межами. Зараз вона захоплюється психологією та спортом, зокрема тенісом.

дівчина стверджує, що ніколи не робила ін'єкції краси. Ба більше, вона не планує вдаватися до таких процедур найближчі 5 років.

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук у спортзалі / Фото з інстаграму дівчини

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Володарка титулу "Міс Україна" 2021 веде активний спосіб життя. Вона багато подорожує. За свої 22 роки красуня встигла побувати в Парижі, Барселоні, Валенсії, Римі, Стамбулі, Туреччині, Дубаї та інших курортах.

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук у Парижі / Фото з інстаграму дівчини

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук у Римі / Фото з інстаграму дівчини

У людях Олександра Яремчук цінує чесність, відданість, вихованість, щирість і любов до тварин. Її надихають подорожі, історії успішних людей, книги та музика.

22-річна Олександра Яремчук уже мріє про сім'ю, двох дітей, собак і кота.